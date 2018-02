Lia Olguta Vasilescu, despre eventual scaderi de salarii la privat prin transferul contributiilor: L-au furat pe angajat, ca sa spun mai pe romaneste

Material sustinut de Superbrands

Fondata in 1993, Junior Achievement (JA) Romania, membra JA Worldwide si JA Europe, este cea mai mare si mai dinamica organizatie de educatie antreprenoriala, financiara si de orientare profesionala din Romania. JA implementeaza gratuit in scolile din Romania programe internationale, care aduc in educatia formala metode learning by doing, oferind an de an elevilor experiente reale din mediul economic, pentru toate categoriile de varsta, de la invatamantul primar pana la cel universitar.