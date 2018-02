​"Partidul da, partidul ia". Ziarul german FAZ ia in vizor Teleormanul, considerat "patria si baza puterii presedintelui PSD, Liviu Dragnea"

Jurnalistul Reinhard Veser, specializat in Europa de Est, relateaza chiar din orase din Teleorman, unde a vorbit cu oamenii, intre care angajati, mici antreprenori si politicieni locali. El constata o retinere a oamenilor de a-si spune sincer parerile, caci „viata e oricum destul de grea“, dupa cum ii replica proprietara unui magazin de produse electrice.„Pentru un mic antreprenor e mai bine sa fie in bune relatii cu PSD, indiferent de ce gandeste el in particular. Caci partidul are orasul in mana“, considera jurnalistul FAZ in urma discutiei.El vede in micile orase ca Rosiorii de Vede fortarete ale Partidului Social Democrat, create si neschimbate in atitudinea politica de dupa 1989, indiferent ce nume a avut acest partid. Prin urmare, conchide jurnalistul german, „din perspectiva multor cetateni din marile orase, mai ales a celor care au un job bun sau o firma proprie, astfel de orase sunt un teritoriu dusman.“Trecand in revista mai recentele si mai vechile demonstratii ale zecilor si chiar sutelor de mii de oameni de la Bucuresti, Veser ajunge la concluzia ca „motivul a fost intotdeauna acelasi, ca si acum: PSD incearca sa demonteze justitia din Romania, pentru a pune capat luptei din ce in ce mai incununate de succes a acesteia, contra coruptiei“.Ziarisul german crede ca, in acest sens, „presedintele partidului, Liviu Dragnea, are un deosebit interes personal“, fiind anterior condamnat si amenintat de o alta condamnare. De aceea, acesta „trebuie sa incerce sa dirijeze guvernul de la centrala de partid“. Lupta lui Dragnea cu justitia n-ar fi singulara, ci si „a multor tovarasi de partid, pe care ii ameninta acelasi lucru“.FAZ mai intervieveaza un mic antreprenor local care a vrut sa investeasca in oras si a solicitat fonduri europene, insa s-a lovit de concurenta neloiala a unui alt antreprenor, membru PSD. Reporterul german vorbeste si cu presedintele Consiliului Judetean, urmasul in functie a lui Liviu Dragnea. Acesta declara, referitor la ascensiunea in partid: „Astepti pana cand vii la rand si, cand partidul decide ca esti necesar pe o functie, accepti propunerea lor“.Intr-o astfel de posibila ierarhie, FAZ le mentiona anterior pe cele doua femei de provenienta locala, „care in guvern fac treaba lui Dragnea: premierul votat luni in parlament, Viorica Dancila, si ministrul de interne, Carmen Dan, care a fost timp de cativa ani prefecta judetului“.Discutiile cu localnicii il fac pe ziaristul german sa traga concluzia ca „pentru PSD au votat numai aceia care depind de partid – bugetarii si antreprenorii care vor contracte cu statul“, o majoritate, in lipsa de altceva.Impresia care ramane citind articolul este de dezolare, de neputinta, de lipsa de perspective de dezvoltare intr-un orasel depopulat si, pare-se, aliniat „la comanda de partid“.