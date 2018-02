Gabriela Firea: Managerul Spitalului de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala a demisionat. Cladirea veche de 70 de ani a spitalului va fi consolidata si se cauta spatiu pentru relocare

Gabriela Firea a anuntat, miercuri dimineata, pe Facebook, ca a facut o vizita inopinata la Spitalul clinic de chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele didactice si medicale din aceasta unitate medicala. Ea spune ca a analizat toate problemele cu care se confrunta spitalul, unul dintre cele mai stringente neajunsuri fiind lipsa unui spatiu adecvat pentru o functionare optima si eficienta a spitalului, cladirea in care functioneaza in prezent o parte a sectiilor medicale necesitand lucrari de consolidare si reabilitare."Am dorit sa discut atat cu managerul acestui spital, care are datoria de a crea toate conditiile pentru ca activitatea medicala sa se desfasoare fara sincope, coerent si eficient, cat si cu profesorii care au misiunea nobila de a trata pacientii, dar si de a forma noi cadre medicale, pentru a lua cat mai rapid toate masurile necesare astfel incat acest spital, unitate de elita in sistemul medical din Romania, sa isi poata desfasura activitatea in cele mai bune conditii. Vorbim despre un spital care functioneaza de 70 de ani, unde sunt scoliti anual peste 2.000 de studenti si 1.000 de rezidenti din tara si din strainatate", spune primarul Capitalei.Gabriela Firea mai spune ca a dispus constituirea unui grup de lucru care sa identifice cat mai rapid un spatiu nou unde sa fie mutat atat spitalul, cat si ambulatoriul si spatiile destinate Facultatii de Medicina Dentara, precizand ca in acest an Primaria a alocat spitalului un buget de aproximativ 1,1 milioane euro, suma care poate creste la rectificarea bugetara, daca este necesar.Primarul Capitalei a adaugat ca a cerut conducerii spitalului sa acorde o atentie sporita normelor de igienizare de dezinfectie pentru a preveni aparitia infectiilor nosocomiale.De asemenea, Firea a anuntat ca in urma intalnirii, managerul actual al Spitalului de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, dr. Tania Radulescu, a decis sa-si dea demisia de onoare, aceasta urmand sa aiba alte responsabilitati in cadrul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale.Cu o capacitate de 61 de paturi, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof.dr. Dan Theodorescu", care functioneaza in patru spatii din Bucuresti, are o sectie clinica de chirurgie orala si maxilo-faciala, compatimente ATI, primiri urgente-chirurgie maxilo-faciala, servicii de spitalizare de zi chirurgie orala si maxilo-faciala, cabinete de primire urgente stomatologice (adulti si copii), anatomie patologica, laboratoare de analize medicale, radiologie dentara, tehnica dentara precum si un ambulatoriu de specialitate al spitalului, unde se desfasoara si activitati de invatamant in domenii precum chirurgie orala si maxilo-faciala, implantologie orala, protetica dentara, pedodontie, ododontie, paradontologie, ortodontie si medicina dentara preventiva.