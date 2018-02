Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti, dezbatuta miercuri de Curtea Constitutionala

La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.Legea dedusa controlului Curtii Constitutionale are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, cu calitatea de comerciant persoana fizica.Presedintele considera ca, prin modul in care a fost adoptata, dar si prin continutul normativ, aceasta lege este neconstitutionala intrucat incalca prevederile art. 1 alin. (3), ale art. 11 alin. (1), ale art. 65 alin. (2) lit. j), ale art. 75 alin. (1) si alin. (5) raportat la art. 105 alin. (2) si ale art. 148 alin. (4) din Constitutie.Seful statului precizeaza ca, avand in vedere ca se reglementeaza intr-o materie ce tine de statutul deputatilor si al senatorilor, actul normativ ar fi trebuit adoptat in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului. Or, legea a fost respinsa in integralitatea ei de Senat in sedinta din data de 27.11.2017 si adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din data de 20.12.2017.In ceea ce priveste functia de membru al Guvernului, presedintele aminteste ca art. 105 din Constitutie reglementeaza incompatibilitatile, prevazand la alin. (2) ca alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica. De aceea, spune presedintele, Senatul ar fi trebuit sa fie Camera decizionala. Or, legea dedusa controlului de constitutionalitate a fost dezbatuta de Senat in calitate de prima Camera sesizata - fiind respinsa - si adoptata de catre Camera Deputatilor in calitate de Camera decizionala.