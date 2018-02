Daily Mail: Alexander Adamescu l-a angajat pe fostul sef al serviciului secret MI6, John Scarlett,  in procesul de extradare din Marea Britanie

Alexander Adamescu Foto: friendsofalexanderadamescu.org

“Sir John, in calitate de sef al MI6 , a intocmit asa numitul dosar al “armelor de distrugere in masa” in cazul Saddam Hussein, informatii care ulterior s-au dovedit a fi false, i-a dat lui Blair justificarea de care avea nevoie pentru a convinge membrii parlamentului sa accepte invazia Irakului de catre Marea Britanie. Astazi, Sir John si Carlile (fost consilier) au o firma de consultanta strategica. Ei au fost angajati de Adamescu”, noteaza tabloidul britanic Daily Mail.Fost ofiter de informatii, John Scarlett a condus serviciul extern de informatii MI6 intre 2004 si 2009.Potrivit Daily Mail, echipa de avocati a lui Adamescu jr. se bazeaza in procesul de extradare pe un raport intocmit de Sir John Scarlett si Lord Carlile. “Bazandu-se pe marturiile a zece surse, inclusiv ale unor lideri importanti din politica romaneasca, raportul se intinde pe mai bine de 30 de pagini si sustine ca obiectivul principal al incercarii Romaniei de a obtine extradarea lui Alexander Adamescu este de a bloca finantele familiei < > (nr Romania Libera)”, scrie Daily Mail in articolul publicat vineri.Nu este prima data cand familia Adamescu apeleaza la firme de consultanta si lobby pentru a-si apara cauza si pentru a se prezenta in presa internationala drept o victima politica. Omul de afaceri Dan Adamescu, decedat in ianuarie 2017, ar fi incheiat un contract cu firma israelina Black Cube, la randul ei condusa de fosti ofiteri de informatii, pentru a zadarnici ancheta DNA. Familia Adamescu a negat ca ar fi incheiat vreun contract cu Black Cube, insa HotNews.ro a publicat in octombrie 2016 un document Black Cube in care Dan Adamescu figureaza drept “client” al companiei.HotNews.ro a dezvaluit luni ca procesul de extradare a lui Adamescu jr se judeca la Westminster Magistrates Court, instanta competenta sa examineze cazurile de extradare si cele legate de terorism. Audierea lui Adamescu jr este programata pentru data de 27 februarie, ora 10 dimineata. Articolele precum cel din Daily Mail, publicat pe data de 2 februarie, sau altele care il prezinta drept victima unor abuzuri apar de regula in preajma unui nou termen de judecata.Potrivit surselor HotNews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie iar cu o saptamana inainte, pe data de 24, a avut loc o conferinta la Bruxelles, la care a participat si fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, unde s-a vorbit pe larg despre cazul sau. De notat ca si Daniel Dragomir este acuzat de legaturi cu firma israeliana Black Cube, acest dosar fiind aproape de finalizare , dupa cum a anuntat seful DIICOT.incearca sa evite extradarea in Romania, unde urmeaza sa fie judecat in dosarul in care este acuzat de dare de mita impreuna cu tatal sau, Dan Adamescu, decedat in ianuarie 2017. Pe numele lui Adamescu jr, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa in mai 2016, fiind acuzat ca se sustrage anchetei penale din 2014, cand a fost deschis dosarul.Adamescu a fost prins la Londra in iunie 2016, iar de atunci se lupta in instanta pentru a evita extradarea in Romania. Are chiar o pagina de internet intitulata friendsofalexanderadamescu.org, in care se prezinta victima politica si a abuzurilor statului roman. Adamescu jr. duce o intensa campanie de lobby in presa internationala impotriva DNA si impotriva mandatului european de arestare.Sustinatorii sai se refera la el ca la un dramaturg, scriitor de piese de teatru care traieste din 2012 la Londra.Apărătorii omului de afaceri susțin că acesta ar fi o victimă a „persecuțiilor politice” și că mandatul de arestare ar fi fost emis abuziv, doar pentru a împiedica procesul la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID) dintre Alexander Adamescu, The Nova Group si statul roman.Potrivit procurorilor, în cursul lunilor iunie și decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, împreună cu tatăl său, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraților Stanciu Ion și Rovența Elena, judecători la Tribunalul București — Secția VII Civilă pentru ca în schimb aceștia să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era Dan Adamescu.