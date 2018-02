Horodniceanu, DIICOT: Cat timp nu vom avea colaborarea lui Dragomir, lucrurile se vor opri la acest inculpat

Intrebat daca s-a aflat cine este in spatele retelei din dosarul "Black Cube", Daniel Horodniceanu a raspuns: "Atata timp cat nu vom avea colaborarea unui anume inculpat din dosar, lucrurile se vor opri in acel inculpat. (...) Stiti foarte bine, ma refer la inculpatul Daniel Dragomir. (...) Probabil se va da o solutie legala, poate fi rechizitoriu, poate fi netrimiterea in judecata, cred ca la momentul acesta 90% dintre probatorii sunt incheiate''.Totodata, Horodniceanu a precizat ca infractiunile de care sunt suspectate persoanele cercetate in acest caz, atat cele cu care s-a facut acord de recunoastere a vinovatiei, cat si celelalte care fac subiectul acestui dosar, la acest moment, nu sunt susceptibile de a avea parti vatamate, fiind infractiuni pentru care urmarirea penala se exercita din oficiu.Procurorii l-au pus sub urmarire penala pe fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, care a ocupat functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI. In anul 2015, el a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor."In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, pe parcursul lunii martie 2016, doua persoane care ocupau pozitii de conducere in cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atat in Tel Aviv (Israel), cat si in Londra (Marea Britanie), impreuna cu mai multi angajati ai firmei, printre care si cei doi inculpati, Weiner Ron si Geclowicz David, au initiat si constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii mai multor infractiuni, respectiv infractiuni de hartuire si infractiuni informatice, constand in fapt in efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenintator si hartuitor, producatoare de temeri, precum si atacuri de tip phishing, in vederea sustragerii credentialelor de acces si, ulterior, compromiterii de conturi de posta electronica, activitati urmate de violarea secretului corespondentei, copierea si transferul fara drept al continutului acestora", sustineau procurorii DIICOT.