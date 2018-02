SURSE: Dragnea vrea sa-l schimbe pe Badalau din functia de presedinte executiv/ Ce alti lideri PSD ar fi luat la ochi

De notat ca Dragnea a inceput deja sa-l retraga pe Badalau din functiile politice . In urma cu o saptamana, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si liderul partidului, Liviu Dragnea.In cazul liderilor locali, lucrurile arata ceva mai complicat.“Trebuie sa fie nebun sa se atinga de unul ca Oprisan”, a declarat pentru HotNews.ro unul dintre liderii partidului. Liderul PSD Vrancea are o mare influenta asupra baronilor si conduce una dintre cele mai performante filiale. Potrivit statutului, liderii locali nu pot fi schimbati decat cu votul filialelor. Din acest motiv, si o eventuala schimbare a lui Niculae Badalau de la sefia filialei PSD Giurgiu este dificila, chiar daca liderul PSD l-a incurajat pe fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, sa-i conteste pozitia in organizatia locala.Daca in cazul celor doi baroni locali Dragnea vrea sa le plateasca sustinerea acordata fostului premier, in cazul lui Codrin Stefanescu a ramas dator dupa conflictul din ultima sedinta CEX . Secretarul general adjunct al partidului l-a criticat atunci pe Valentin Popa, propus la ministerul educatiei. Stefanescu a sustinut-o pe Ecaterina Andronescu, varianta anuntata public de primarul Capitalei, Gabriela Firea si i-a replicat taios lui Dragnea cand acesta l-a intrerupt in timpul sedintei, spunandu-i intre altele ca “inca este presedintele PSD”.Dragnea n-ar fi uitat nici acest episod, insa orice decizie de schimbare de functie va trebui luata in CEX. Nu e clar daca intr-o noua lupta interna cu greii partidului liderul PSD va putea conta pe aceeasi majoritate confortabila obtinuta in razboiul cu Tudose.Relevant pentru starea de spirit din partid este momenul de ieri, cand nici unul dintre liderii importanti n-a iesit public sa-l apere pe liderul PSD sau sa-i sustina punctul de vedere dupa schimbul dur de replici dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta. Liviu Dragnea l-a acuzat duminica seara pe Victor Ponta ca, alaturi de Dan Sova si Teodor Nitulescu, este denuntator in dosarul Tel Drum. "Turnatorii din dosar ii stiu. Sova, Ponta, Nitulescu", a spus Dragnea, la Romania TV.In replica, Victor Ponta a depus luni o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea. Ponta a sustinut ca nu a depus in viata lui un denunt, spunand ca daca va dovedi, cu hartie de la DNA, ca a fost audiat doar in calitate de martor, Liviu Dragnea, "cel mai mare mincinos din istoria politicii romanesti", trebuie sa demisioneze din Parlament si din PSD.Ulterior, Liviu Dragnea l-a acuzat din nou pe Victor Ponta ca este "turnator si santajist", afirmand ca cererea pe care acesta a anuntat ca o depune la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul sefului PSD a fost "ticluita la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA" si reprezinta, de fapt, tot o "plangere penala".