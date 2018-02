Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de aproape cinci metri

Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate, potrivit Agerpres.



Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean, a dispus ca masura de urgenta izolarea zonei, restrictionarea traficului rutier si convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.



Potrivit Primariei Sighisoara, din data de 5 februarie s-au luat masuri pentru restrictionarea traficului auto pe str. Zidul Cetatii, pe un sens de circulatie, inchiderea accesului pietonal pe Aleea Cetatii (Turnul Cizmarilor - Turnul Croitorilor), executarea unor lucrari de sprijinire a zidului si notificarea Ministerului Culturii, Inspectiei de Stat in Constructii, Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Mures si a Institutiei Prefectului-Judetul Mures.



"In urma discutiilor purtate cu reprezentantii Institutului National al Patrimoniului, un specialist in domeniul restaurarii si conservarii monumentelor istorice se va deplasa la Sighisoara pentru efectuarea unei expertize tehnice, urmand ca portiunea cazuta sa fie refacuta in regim de urgenta. Mentionam faptul ca, din documentatia istorica existenta - planuri ale cetatii din anul 1.750 - rezulta ca, in zona prabusirii zidului de incinta, in vechime, au avut loc alunecari de teren, iar lucrarile edilitare de refacere au fost efectuate in anul 1858", a aratat municipalitatea, intr-un comunicat de presa.