DIICOT: In 2017 au fost solutionate 10.287 de dosare si au fost trimisi in judecata 3.940 de inculpati

Potrivit raportului de activitate al DIICOT, in cursul anului 2017 procurorii au solutionat 10.287 dosare, reprezentand o scadere cu 21,88% fata de anul 2016, cand au fost solutionate 13.168 cauze.In anul 2017, numarul dosarelor de solutionat a fost de 24.709 (scadere de 3,69%), din care 12.220 cauze nou inregistrate in perioada de referinta (scadere de 20,31%).Totodata, in anul 2017, in cauzele instrumentate de DIICOT au fost cercetate 13.600 persoane, in scadere cu 10,99% fata de 2016, cand au fost cercetate 15.279 de persoane.Conform bilantului DIICOT, au fost trimisi in judecata 3.940 de inculpati (crestere de 1,91% fata de 2016), dintre care 1.275 de inculpati in stare de arest preventiv (scadere de 6,93% fata de 2016).In plus, au fost trimise in instanta 1.535 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, in crestere cu 3,37% fata de anul 2016.Pe de alta parte, numarul de cauze ramase nesolutionate la finele anului 2017 era de 14.422 dosare, in crestere cu 15,48% fata de 2016, cand s-au inregistrat 12.489 dosare nesolutionate.Prejudiciul total cauzat prin savarsirea infractiunilor, in dosarele solutionate de DIICOT in anul 2017, a fost de 665.405.889 lei si 13.984.361 euro, fata de anul 2016, cand acesta a fost de 441.422.564 lei si 37.116.224 euro.