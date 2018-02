Liviu Dragnea: Legea Preventiei va da o mai mare libertate companiilor si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri

"Legea Prevenirii (Preventiei) a fost adoptata de Guvernul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial.Din acest moment, inspectorii institutiilor statului cu atributii in control nu vor mai putea aplica amenzi in mod automat pentru o serie de aproximativ 400 de contraventii din 71 de acte normative ce intra sub cupola Legii Prevenirii, ci vor fi obligati sa aplice un plan de conformare cu o durata maxima de 90 zile, timp in care contribuabilii vor putea pune lucrurile in ordine, asa cum prevede legea.Neregulile gasite si indreptate in timpul controlului nu vor fi trecute pe planul de conformare. Sunt convins ca acest act normativ, pe care l-am promis in campania electorala, va da o mai mare libertate companiilor si, in consecinta, va conduce la dezvoltarea mediului de afaceri."