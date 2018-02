Avocatii presedintelui Trump l-au sfatuit sa nu-i dea declaratii procurorului special Mueller

Liderul de la Casa Alba a declarat in ianuarie ca este pregatit sa depuna marturie sub juramant in fata lui Mueller, spunand presei ca "abia asteapta" sa fie audiat si i-ar placea foarte mult ca aceasta sa aiba loc cat mai curand posibil.Daca refuza sa fie audiat de Mueller - care ancheteaza in legatura cu presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016 -, Trump ar putea fi chemat sa depuna marturie in fata unui mare juriu, potrivit New York Times. Totusi, in opinia avocatilor de la Casa Alba, este posibil ca procurorul special sa nu fie dispus sa-l citeze pe presedinte, intrucat acest lucru ar putea declansa o indelungata batalie legala.Ancheta condusa de Robert Mueller este una din cele patru care incearca sa stabileasca daca a existat o influenta rusa in alegerea lui Trump. Alte trei anchete pe acelasi subiect au fost lansate de comisii ale Congresului.Tot luni, doua surse care au dorit sa li se pastreze anonimatul au indicat ca fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, nu va depune marturie in fata comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor in cadrul anchetei acesteia privind legaturile dintre campania lui Trump si Moscova. La o audiere anterioara in aceeasi comisie, la 16 ianuarie, Bannon a refuzat sa raspunda la mare parte din intrebarile parlamentarilor, invocand o 'prerogativa prezidentiala' din perioada de tranzitie - intre alegeri si investitura -, apoi din timpul celor cateva luni petrecute in calitate de strateg-sef al Casei Albe, intre ianuarie si august 2017. Steve Bannon, care a fost considerat eminenta cenusie a campaniei lui Donald Trump si apoi la inceputul mandatului acestuia inainte de a cadea in dizgratie, ar urma sa fie audiat saptamana viitoare si de Robert Mueller.