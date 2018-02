Ministrul de Externe ungar: Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei

Partile au convenit ca pana in 2020, Romania sa creeze conditiile tehnice necesare pentru exportul de gaze catre Ungaria, iar de la 2022, sa devina posibil transportul catre Ungaria al unei cantitati semnificative de gaze produse in Marea Neagra, dupa ce companiile maghiare vor contracta intreaga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, a acestui traseu."Este prima data in ultimele decenii, cand Ungaria poate cumpara cantitati mari de gaze dintr-o sursa noua, fara legatura cu Rusia", a aratat ministrul ungar de Externe.Partea romana s-a angajat sa construiasca, pana in 2020, compresoarele cu ajutorul carora se vor putea livra catre Ungaria, 1,75 miliarde de metri cub de gaz anual, respectiv, ca pana in 2022 sa extinda capacitatea, astfel incat partea maghiara sa poata achizitiona 4,4 miliarde de metri cub de gaz pe an din cel extras de ExxonMobil si OMV."Guvernul Ungariei a luat decizia de a construi sectiunea de conducta care lipseste intre punctul de distribuire a gazelor din Budapesta si localitatea Vecses din apropierea capitalei. Intrucat legatura maghiaro-slovaca va sosi la Vecses, Ungaria construieste astfel, practic, portiunea care mai lipseste din coridorul de gaze Nord-Sud, aducandu-si aportul pentru ca transportul de gaze sa aiba loc, in Europa Centrala, nu doar in directie Est-Vest, ci si in directie Nord-Sud, un aspect extrem de important din punct de vedere al securitatii nationale", a explicat ministrul ungar de externe.