UPDATE Vizita stranie a ministrului ungar de Externe la Bucuresti. Peter Szijjarto s-a intalnit astazi cu Dragnea, Tariceanu si Melescanu si a discutat despre "perspective de consultare si cooperare regionala extinsa"

Vizita lui Szijjarto - cel care a interzis diplomatilor maghiari sa participe la festivitatile de Ziua nationala a Romaniei - vine la o saptamana dupa prezenta la Bucuresti a ministrului polonez de externe. Spre deosebire de colegul sau polonez, ministrul maghiar nu a fost primit de presedintele Klaus Iohannis.

Peter Szijjarto, intalnire cu Tariceanu Foto: Senatul Romaniei

Peter Szijjarto, intalnire cu Dragnea Foto: Facebook - Liviu Dragnea

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ar fi avut luni un dejun de lucru cu omologul sau ungar Peter Szijjarto, potrivit agendei oficiale a MAE. Ministerul nu a anuntat insa pana la aceasta ora temele puse in discutie in cadrul intrevederii celor doi oficiali.Intr-un comunicat difuzat luni seara, Ministerul de Externe precizeaza ca Teodor Melescanu a avut astazi, in cadrul unui dejun de lucru, o intrevedere cu Peter Szijjarto, iar cu acest priliej "a avut loc un schimb de opinii referitor la evolutiile din relatia bilaterala si la perspectivele continuarii dialogului pe subiecte de interes comun"."Partea romana a reiterat angajamentul pentru dezvoltarea relatiei bilaterale, in spiritul unei relatii de parteneriat strategic real si pe baza respectului reciproc intre doua state vecine, membre ale spatiului european si euro-atlantic, precum si in conformitate cu Parteneriatul Strategic dintre cele doua tari."Totodata, a fost reliefata importanta acordata cooperarii in domeniul economic, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea bilaterala sectoriala in baza proiectelor in curs de derulare in domenii precum energia si infrastructura. Cu privire la cooperarea in domeniul energetic, a fost reliefata importanta diversificarii rutelor si surselor de aprovizionare, cu scopul asigurarii securitatii energetice la nivel regional si european", a mai aratat MAE in comunicat.***Si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a intalnit astazi cu seful diplomatiei ungare.Potrivit unui comunicat remis presei, Tariceanu precizeaza ca, in cadrul dialogului cu oficialul ungar, "a pus accentul pe dimensiunea economica si strategica a cooperarii bilaterale dintre Romania si Ungaria, subliniind oportunitatea punerii in practica a unor proiecte si investitii comune, in domenii de varf ale economiei, precum energia si infrastructura".La randul sau, potrivit comunicatului citat, ministrul ungar Peter Szijjarto a aratat ca "Romania este un partener strategic important pentru Ungaria, mentionand nivelul semnificativ al schimburilor economice, importanta intensificarii cooperarii intre comunitatile de afaceri din cele doua tari si succesul de care se bucura investitorii ungari pe piata romaneasca".Comunicatul mentioneaza in final ca: "In cadrul intalnirii, au fost abordate si subiecte de actualitate ale agendei europene, precum si teme de interes la nivel regional, vizand perspective de consultare si cooperare regionala extinsa".***In cursul dupa-amiezii, in timpul unei declaratii date reporterilor, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a evocat ca urmeaza sa aiba o intrevedere, la Parlament, cu ministrul ungar de Externe. Dragnea nu a dat insa alte detalii si nici nu a difuzat ulterior informatii despre aceasta intalnire."Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. In cadrul intalnirii cu domnul Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, am subliniat importanta dezvoltarii, in continuare, a cooperarii economice, avand in vedere ca Romania si Ungaria sunt, in mod reciproc, parteneri comerciali semnificativi. Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum si pentru identificarea de noi oportunitati de cooperare si pentru cresterea investitiilor in aceste sectoare.Trebuie sa continuam abordarea constructiva, parteneriala a tuturor temelor de interes de catre ambele parti.Am reiterat ca Romania a fost, in mod constant, un factor de stabilitate regionala, iar linia noastra de pozitionare de-a lungul timpului ne-a confirmat ca numai prin dialog si preocupare reala pentru buna vecinatate, pot fi gestionate cu succes orice evolutii in parcursul nostru bilateral", a informat Dragnea intr-un mesaj postat luni seara pe pagina sa de Facebook.