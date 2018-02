Cand se judeca extradarea lui Alexander Adamescu din Marea Britanie

Procesul de extradare a lui Adamescu jr se judeca la Westminster Magistrates Court, instanta competenta sa examineze cazurile de extradare si cele legate de terorism. Audierea lui Adamescu jr este programata pentru data de 27 februarie, ora 10 dimineata.Unul dintre sustinatorii cauzei lui Adamescu jr. prezenti la conferinta de la Bruxelles din 24 ianuarie este David Clark, un mai vechi autor de articole si rapoarte care prezinta cazul familiei Adamescu drept un exemplu de abuz judiciar. Semnificativ este ca Romania Libera, ziar patronat de familia Adamescu, a transmis conferinta de la Bruxelles l ive text , unde s-a vorbit pe larg atat despre cazul lui Dan Adamescu, decedat intre timp, cat si despre situatia lui Adamescu jr aflat la Londra.incearca sa evite extradarea in Romania, unde urmeaza sa fie judecat in dosarul in care este acuzat de dare de mita impreuna cu tatal sau, Dan Adamescu, decedat in ianuarie 2017. Pe numele lui Adamescu jr, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa in mai 2016, fiind acuzat ca se sustrage anchetei penale din 2014, cand a fost deschis dosarul.Adamescu a fost prins la Londra in iunie 2016, iar de atunci se lupta in instanta pentru a evita extradarea in Romania. Are chiar o pagina de internet intitulata friendsofalexanderadamescu.org , in care se prezinta victima politica si a abuzurilor statului roman. Adamescu jr. duce o intensa campanie de lobby in presa internationala impotriva DNA si impotriva mandatului european de arestare.Sustinatorii sai se refera la el ca la un dramaturg, scriitor de piese de teatru care traieste din 2012 la Londra.Apărătorii omului de afaceri susțin că acesta ar fi o victimă a „persecuțiilor politice” și că mandatul de arestare ar fi fost emis abuziv, doar pentru a împiedica procesul la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID) dintre Alexander Adamescu, The Nova Group si statul roman.Potrivit procurorilor, în cursul lunilor iunie și decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, împreună cu tatăl său, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraților Stanciu Ion și Rovența Elena, judecători la Tribunalul București — Secția VII Civilă pentru ca în schimb aceștia să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era Dan Adamescu.