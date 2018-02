DIICOT cere anularea deciziei de achitare a lui Traian Berbeceanu

Traian Berbeceanu a fost achitat de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat. Decizia nu a fost definitiva, ea fiind atacata cu apel la un complet format din 5 judecatori din cadrul aceleiasi instante.Procurorii noteaza in motivele de apel ca dosarul a fost solutionat de un complet de judecata format din judecatorii Valentin Horia Selaru, Ilie Iulian Dragomir si Francisca Vasile, iar doi dintre judecatori, respectiv Valentin Horia Selaru si Ilie Iulian Dragomir, s-au pronuntat intr-un alt complet, de 3 judecatori, in calea de atac a recursului impotriva masurii preventive a arestului dispusa fata de Traian Berbeceanu ca urmare a propunerii formulate de Ioan Muresan, iar unul dintre judecatorii actualului complet, Ilie Iulian Dragomir, s-a pronuntat asupra unui recurs formulat impotriva prelungirii masurii arestului preventiv, dupa preluarea cauzei de catre Structura Centrala a DIICOT, intr-un alt complet de 3 judecatori.Mai mult decat atat, arata sursa citata, presedintele completului care a admis recursul declarat de Traian Berbeceanu impotriva incheierii prin care se prelungise masura arestarii preventive a acestuia de catre Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a Penala a fost Valentin Horia Selaru, presedintele completului de judecata in cauza de fata.Astfel, DIICOT sustine ca dosarul ar fi fost judecat cu incalcarea articolului 64 alineatul 4 din Codul de procedura penala privind incompatibilitatea, care prevede ca "judecatorul de drepturi si libertati nu poate participa, in aceeasi cauza, la procedura de camera preliminara, la judecata cauzei in fond sau in caile de atac", care ar atrage incidenta sanctiunii prevazute de articolul 281 alineatul 1 litera a) Cod de procedura penala, respectiv nulitatea absoluta a hotararii pronuntate.Pe 30 iunie 2016, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus achitarea lui Traian Berbeceanu, fost comisar-sef al BCCO Alba Iulia, in dosarul in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare.In schimb, Ioan Muresan (fost procuror sef al DIICOT Alba) si Nicolaie Ioan Cean (fost procuror in aceeasi structura) au fost condamnati la 7 ani, respectiv 2 ani inchisoare cu executare. Acestia sunt acuzati ca au savarsit mai multe nereguli in anchetarea politistului Traian Berbeceanu.De asemenea, Alin Mirel Muntean, fost ofiter de politie judiciara in cadrul BCCO Alba, a fost condamnat la 4 ani inchisoare cu executare.In acelasi dosar, Gheorghe Rusu, actionar la SC Uranus Junior 2003 SRL, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, in vreme ce sotia sa, Anca Rusu, a fost achitata.Solutii de achitare au primit si Ion Vasile Urs si Mihai Adrian Mihalache, ambii acuzati de marturie mincinoasa.Traian Berbeceanu a fost trimis in judecata in iulie 2014, fiind acuzat de DIICOT ca, in cursul anului 2011, in calitate de ofiter de politie judiciara si avand functia de sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, a sprijinit grupul infractional organizat din care faceau parte Gheorghe Rusu, Dorin Cupetiu si alte persoane.Astfel, politistul era acuzat ca ar fi primit de la Gheorghe si Anca Rusu un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, in schimbul furnizarii catre acestia a unor date si informatii privitoare la cercetarea lor sau a SC Uranus Junior 2003 SRL ori a altor persoane din aceeasi grupare criminala in cauze penale sau in legatura cu efectuarea unor perchezitii domiciliare.De asemenea, Berbeceanu era acuzat ca, in perioada mai - octombrie 2012, i-a divulgat lui Dorin Cupetiu, prin intermediul lui Gheorghe Rusu, imprejurarea ca in data de 10 mai 2012 se vor efectua perchezitii la domiciliile lui Cupetiu, Dan Balint, Calin Udrea si Dorin Sionei.Ulterior, DNA i-a trimis in judecata pe Ioan Muresan, fost procuror sef al DIICOT Alba, Nicolaie Ioan Cean, fost procuror in aceeasi structura, Alin Mirel Muntean, fost ofiter de politie judiciara in cadrul BCCO Alba, pentru ca ar fi savarsit mai multe nereguli in anchetarea politistului Traian Berbeceanu.DNA sustinea ca, in cursul anului 2012, Traian Berbeceanu i-a transmis lui Ioan Muresan, atat direct, cat si prin intermediul altor persoane, ca are informatii cu privire la activitati infractionale desfasurate de procurorul Nicolaie Cean si politistul Alin Muntean, atragandu-i atentia ca va sesiza organele ierarhic superioare cu privire la neregulile din anumite dosare, vehiculandu-se si informatii privind detinerea de catre Berbeceanu a unor inregistrari in sensul celor aratate.In luna august 2012, Ioan Muresan i-a solicitat in repetate randuri lui Berbeceanu sa il numeasca pe Alin Muntean ca sef al Serviciului de combatere a finantarii terorismului si spalarii banilor din cadrul BCCO Alba.In urma verificarilor in cadrul serviciului, Berbeceanu a constatat o serie de nereguli privind inregistrarea cauzelor, inclusiv a unor documente clasificate, precum si lipsa din registrul de evidenta a cauzelor penale a datelor privind dosare inregistrate in noiembrie - decembrie 2010, in lucru la Alin Muntean.In aceste conditii, avand suspiciuni cu privire la Alin Muntean, Berbeceanu a refuzat solicitarea lui Ioan Muresan."Aspectele mentionate mai sus, care periclitau pozitiile functionarilor publici, precum si interesele unor persoane din anturajul acestora, au fost de natura a-i determina pe inculpatii Muresan Ioan si Cean Nicolaie, impreuna cu ofiterul de politie Muntean Alin, sa conceapa un plan prin care, folosindu-se de prerogativele si atributiile functiilor detinute, sa obtina, in mod injust, denigrarea si decredibilizarea ofiterului de politie Berbeceanu Traian, retragerea avizului de politie judiciara detinut de acesta, precum si inlaturarea ofiterului din dosarele pe care le instrumenta", sustinea DNA.In acest context, incepand cu luna mai 2013, in mai multe dosare de urmarire penala aflate pe rolul DIICOT Alba, Ion Muresan si Alin Muntean au directionat declaratiile unor invinuiti si martori audiati in aceste cauze, fara legatura cu obiectul cauzelor si fara existenta vreunei sesizari scrise, catre persoana lui Berbeceanu, evidentiindu-se o actiune concertata pentru obtinerea, in orice mod, de date sau indicii privitoare la implicarea lui Berbeceanu in fapte de natura penala.Pentru a obtine acele declaratii de la invinuiti, Alin Muntean a facilitat persoanelor audiate, aflate in stare de arest preventiv, comunicarea cu membrii familiei sau cu alte persoane apropiate.O alta categorie de declaratii ce au fost utilizate de Ioan Muresan in sustinerea acuzarii au constituit-o cele luate unor persoane aflate in relatii de dusmanie cu Berbeceanu (persoane cercetate de acesta, persoane arestate in urma actiunilor BCCO Alba), precizeaza procurorii DNA.Acestea au fost completate de o serie de procese-verbale de investigatii, intocmite preponderent in perioada august-octombrie 2013 de Alin Muntean, care era si ofiter de caz, continand aspecte neverificabile din perioada 2011 - 2012 privitoare la pretinse legaturi ale lui Berbeceanu cu persoane cercetate, aspecte care, daca ar fi fost reale, ar fi trebuit raportate in acea perioada de catre cei ce le-au cunoscut.De asemenea, Alin Muntean a intocmit mai multe procese-verbale avand ca obiect constatari ale unor legaturi infractionale rezultate din listinguri ale unor posturi telefonice sau din supravegheri operative, prezentand date trunchiate, cu scopul de a sugera anumite filiere de transmitere de catre Berbeceanu a unor informatii catre mediile infractionale.DNA mai arata ca Nicolaie Cean, care pana in vara anului 2013 a fost procuror la DIICOT - Serviciul Teritorial Alba, a efectuat demersuri si a pus la dispozitie lui Ioan Muresan si Alin Muntean martori dispusi sa dea declaratii nereale impotriva lui Berbeceanu.