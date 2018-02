Dosarul Microsoft: Parchetul General analizeaza posibilitatea de a face un recurs in interesul legii cu privire la prescriptia raspunderii penale

Intr-un comunicat difuzat luni, PICCJ informeaza ca, referitor la "aspectele invocate in mass-media privind solutia de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea "dosarul Microsoft", instrumentata de catre Directia Nationala Anticoruptie", efectueaza o "analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale".este calea procedurala prin intermediul careia procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului Justitiei, precum si colegiile de conducere ale curtilor de apel au dreptul, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei, sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti, explica News.ro. Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite ale inaltei Curti de Casatie si Justitie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. "Solutiile se pronunta numai in interesul legii, nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese. Dezlegarea data problemelor judecate este obligatorie pentru instante".**** DNA a anuntat, joia trecuta, ca in dosarul Microsoft s-a dispus clasarea cauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.De asemenea, DNA a anuntat ca referitor la "imprejurarea ca fata de unele fapte s-a dispus efectuarea urmaririi penale in personam dupa implinirea termenului de prescriptie, dar si cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul sef al DNA a solicitat Inspectiei Judiciare sa faca verificari sub aspectul respectarii normelor de procedura penala de catre procurorul de caz care a instrumentat initial aceasta cauza (Mihaiela Moraru Iorga -n.r.), pentru a se stabili daca au fost sau nu savarsite abateri disciplinare". Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft , ea spunand, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila. Kovesi a precizat ca modul in care se calculeaza termenul de prescriptie a unui dosar este strict responsabilitatea procurorului de caz, respectiv Mihaiela Iorga, si ca atunci cand a constatat situatia a sesizat Inspectia Judiciara, ea neavand alte parghii in astfel de situatii.Kovesi a spus ca nu are niciun motiv sa demisioneze si a explicat cum s-a ajuns la prescrierea faptelor in dosarul Microsoft.Ea a spus ca DNA si procurorului de caz li se poate imputa in aceasta situatie ca pentru o parte dintre ministri, desi au primit un aviz de urmarire penala, a inceput urmarirea penala la cateva zile dupa ce faptele s-au prescris."Este adevarat ca in acest dosar DNA are o culpa prin faptul ca un anumit procuror a inceput urmarirea penala pe fapte care au fost prescrise si, la fel ca in toate situatiile in care procurorii au incalcat legea, au facut vicii de procedura, am aplicat conditiile legale. Sunt procurori in DNA care au comis fapte penale si care au fost investigati, au fost procurori care au comis abateri disciplinare si am sesizat Inspectia Judiciara. Si in acest caz, in momentul in care am constatat ca un procuror a gresit, am sesizat IJ. Eu alte parghii legale in astfel de situatii nu am la indemana", a afirmat Kovesi.Ea a precizat ca modul in care se calculeaza termenul de prescriptie a unui dosar este strict responsabilitatea procurorului de caz. "Nu o suspectez (pe procurorul Mihaiela Iorga - n.r.) de rea-credinta si nu pot sa fac niciun fel de apreciere la adresa acesteia pana cand nu am rezultatele Inspectiei Judiciare", a declarat procurorul sef al DNA.Kovesi a mai spus ca in cele patru dosare Microsoft au fost dispuse masuri asiguratorii pana la concurenta intregului prejudiciu - 62,5 milioane de euro si 22 de milioane de dolari. "In momentul in care se vor fi finaliza dosarele in instanta, vom vedea daca va fi recuperat acest prejudiciu. Deci, nu este adevarat ca tot prejudiciul ramane nerecuperat pentru ca s-a dispus aceasta solutie", a mai sustinut Kovesi.

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a declarat vineri seara, la B1 TV, ca regreta ca nu s-a retras mai devreme din acest dosar, intrucat ar fi existat constrangeri pe care nu le poate dovedi si ca, probabil, cea mai simpla explicatie pentru esecul acestuia a fost invinovatirea sa.