Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare

Dragos Basescu, fiul lui Mircea Basescu, fusese condamnat in ianuarie 2017 de Tribunalul Bucuresti la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul instrumentat de DNA.Procurorii anticoruptie au facut apel la decizie, iar pedeapsa a fost majorata de Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit DNA, pe 13 martie 2014, "Dragos Basescu, beneficiind de ajutorul lui Ciprian Nistor, i-a pretins unui om de afaceri (Sandu Staicu - n.red.), denuntator in cauza, 500.000 de euro pentru o solutie de respingere a arestarii intr-o contestatie formulata de catre DIICOT in dosarul ce il privea si inca 500.000 euro atat pentru obtinerea unei solutii favorabile in cauza respectiva, cat si pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor acestuia"."In sprijinul acestor pretentii, Dragos Basescu a lasat sa se creada ca are influenta pe langa organele judiciare respective si chiar a promis ca va interveni in sensul celor aratate mai sus.