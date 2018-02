Cazul mortii fotbalistului Patrick Ekeng: Medicul de pe ambulanta, trimis in judecata pentru ucidere din culpa

Patrick Ekeng a murit pe data de 6 mai 2016, dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul meciului dintre Dinamo si Viitorul Constanta, fara un contact cu un adversar in prealabil. Dupa interventia staff-ului medical al echipei Dinamo, s-a apelat la ambulanta. Ekeng a primit ingrijiri pe gazon, iar apoi a fost transportat la spital, unde s-a constatat ca a suferit un stop cardiorespirator. Ekeng fusese introdus pe gazon de doar sapte minute. Martorii oculari au relatat ca medicul Duta de pe ambulanta Puls a intervenit foarte tarziu."Inculpata Duta Elena-Mihaiela, avand calitatea de medic specialist medicina de urgenta si fiind delegata sa asigure asistenta medicala de urgenta la data de 06.05.2016 la partida de fotbal desfasurata pe Stadionul "Dinamo", prin incalcarea obligatiilor ce ii reveneau, a omis sa ia masurile care se impuneau si anume - in prima faza evaluarea corecta a starii jucatorului Ekeng Ekeng Patrick Claude in functie de care trebuia sa ia sau sa dispuna masurile adecvate si, ulterior, dupa ce a constatat ca pacientul se afla in fibrilatie ventriculara, sa aplice protocolul de resuscitare prevazut de ghidurile pentru "basic life suport" - sporind astfel un pericol insemnat pentru viata pacientului, pericol care nu a mai putut fi inlaturat, acesta decedand in ciuda interventiei ulterioare a personalului medical din cadrul Spitalului "Floreasca", neprevazand rezultatul inactiunii sale, desi trebuia si putea sa prevada producerea acestui rezultat", se arata intr-un comunicat al Parchetului Capitalei.Mihaiela Duta s-a aflat pe stadionul Dinamo in momentul in care lui Patrick Ekeng i s-a facut rau. Procurorii sustin ca, fara a evalua complet starea pacientului, Mihaiela Duta nu a dispus initierea niciunei manevre de resuscitare, fotbalistul fiind urcat in ambulanta in vederea transportarii la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, aflat in imediata vecinatate a stadionului.Potrivit concluziilor raportului medico-legal de necropsie intocmit de specialisti din cadrul INML, moartea lui Patrick Ekeng a survenit din cauza unei fibrilatii ventriculare aparute pe fondul unei patologii cardiace preexistente (cardiomiopatie de non-compactare cu tulburare de repolarizare precoce, cardiomiopatie hipertrofica apicala) asociata cu anomalii coronariene, favorizata de existenta unui proces miocardic in remisiune si precipitata de un efort fizic.Din datele medicale puse la dispozitia procurorilor nu rezulta faptul ca s-a efectuat protocol de resuscitare cardio-pulmonara prespitaliceasca, iar acordarea de prim ajutor in cazul unui stop cardiac trebuie efectuata cat mai repede, fiecare minut de intarziere ducand la o scadere a sanselor de supravietuire.In raportul de necropsie se mai retine faptul ca in cazul atletilor care sufera de tahiaritmie (cum a fost cazul lui Patrick Ekeng) mai mult de 95% dintre cei ce sunt defibrilati supravietuiesc daca defibrilarea se face in primul minut de stop cardiac. Sansele de supravietuire scad cu 5,5% pe minut.Dosarul se va judeca la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.