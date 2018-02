Ministerul Sanatatii anunta ca 1.000 de doze de imunoglobulina au ajuns in tara luni dimineata, dupa ce pacientii nu si-au primit tratamentul in ianuarie

Pentru tratamentul imunodeficientelor secundare, pana la finalul acestei saptamani vor mai fi achizitionate 2200 de flacoane de Pentaglobin, mai informeaza MS."Discontinuitatile aparute anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina, cauzate de retragerea de pe piata a unor producatori care asigurau peste 80% din necesarul de produse, au determinat retragerea din Lista C2 a medicamentelor cu probleme in aprovizionare. In urma aprobarii Ordonantei de urgenta de suspendare temporara a obligatiei de plata a taxei clawback pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana, in luna decembrie 2017, imunoglobulinele au fost reintroduse in lista C2, fiind astfel decontate din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS)", precizeaza Ministerul Sanatatii."Pana la remedierea totala a aprovizionarii cu imunoglobuline, incepand din luna decembrie 2017, medicii din toate unitatile sanitare din tara au la dispozitie o linie telefonica special infiintata la Ministerul Sanatatii la care pot anunta cazurile grave care necesita tratament cu imunoglobulina, astfel incat din stocurile existente in alte unitati sanitare sa fie directionate medicamentele pentru tratamentul necesar in astfel de cazuri", mai arata reprezentantii Ministerului Sanatatii.Hotnews.ro scria, in urma cu o zi, ca anul 2018 a inceput cu o noua criza a imunoglobulinei : pacientii cu imunodeficiente primare nu si-au primit nici pana acum medicamentele promise sa intre in tara in jurul datei de 20 ianuarie. Din informatiile Hotnews.ro, pacientii si medicii din mai multe orase ale tarii au ramas sau sunt pe cale sa ramana din nou fara tratament, iar medicilor li s-a transmis ca transa de medicament Intratect care trebuia sa intre in tara in jurul datei de 20 ianuarie nu a ajuns nici acum. Contactati saptamana trecuta de Hotnews.ro in legatura cu situatia tratamentului cu imunoglobulina, reprezentanii Ministerului Sanatatii nu au oferit in acel moment niciun raspuns.Reamintim ca pacientii dependenti de imunoglobulina au ramas fara tratament inca din iulie-august 2017, cand acestia si rudele lor au tras primele semnale de alarma. Prima intalnire pe aceasta tema pe care reprezentantii pacientilor au avut-o cu oficialii Ministerul Sanatatii a avut loc pe 4 septembrie anul trecut.Intratect, singurul medicament pentru pacientii cu imunodeficiente primare ramas pe piata din Romania anul trecut, dupa retragerea celorlalti producatori, a mai ajuns o singura data in tara dupa declansarea crizei, in urma cu aproximativ o jumatate de an: o transa de 900 de flacoane in luna decembrie, suficienta pentru maximum o luna.Pacientii cu imunodeficiente primare si boli autoimune spun ca au primit asigurari de la autoritati ca, dupa criza din anul 2017, incepand din luna ianuarie, situatia se va normaliza si cateva mii de doze de Intratect vor intra in tara lunar.Florin Hozoc, directorul firmei Besmax Pharma Distribution, unicul importator in Romania al Intratect, medicament produs de Biotest, declara pentru Hotnews.ro, in decembrie anul trecut, ca in luna ianuarie urmeaza sa ajunga in Romania o noua transa de 2.000 de flacoane de Intratect. Florin Hozoc mai promitea atunci ca Intratect va intra lunar in Romania incepand din ianuarie, urmand ca abia in semestrul al doilea al anului 2018 cantitatea sa fie redusa, in conditiile in care este posibil ca si alti producatori de imunoglobulina sa revina, in urmatoarele luni, pe piata din Romania.Cele 900 de doze de imunoglobulina intrate in tara in luna decembrie erau promise de Ministerul Sanatatii inca de la inceputul lunii noiembrie, potrivit unui raspuns oferit la acea vreme de institutie la o solicitare Hotnews.ro, insa au ajuns abia la mijlocul lunii decembrie.Tot la mijlocul lunii decembrie, Guvernul Tudose a decis, prin Ordonanta de Urgenta , suspendarea temporara, pentru o perioada de pana la 2 ani, incepand cu 1 ianuarie 2018, a obligatiei de plata a taxei de clawback pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana."Aceasta masura are ca scop asigurarea disponibilitatii permanente a tratamentelor cu medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) si din bugetul Ministerului Sanatatii. Astfel, vor fi evitate pe viitor situatiile cauzate de lipsa de pe piata a disponibilitatii acestor medicamente, situatii care au impact direct asupra sanatatii publice", arata la acea vreme Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat.Intratect a fost, in a doua jumatate a anului trecut, singurul medicament pentru acesti pacienti ramas pe piata din Romania, dupa retragerea celorlalti producatori de imunoglobulina, insa a lipsit si el constant in utimele luni.