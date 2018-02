Barbatul care a provocat accidentul din centrul Capitalei a fost arestat pentru tentativa de omor; sotia acestuia spune ca devenise o obsnuinta pentru barbat sa consume cocaina

Mandatul de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Dragos Barligea a fost emis de catre magistratii Tribunalului Bucuresti, sub acuzatia de tentativa de omor.Tot luni, a fost externata de la Spitalul Floreasca si sotia soferului, care a spus ca devenise obisnuita pentru sotul ei sa consume cocaina, dar nu stie nici de unde a cumparat drogurile si nici ce cantitate consumase el sambata, inainte de accident."Era o chestie intre noi, de ceva timp, cu omorul. Nu l-am luat in serios, este barbatul meu, il iubesc, l-am iubit, nu ma asteptam la asa ceva, dar atunci, in ziua aceea, nu stiu, lucrurile au luat-o razna (...) Nu s-a intamplat practic nimic. Am plecat intr-un calm, inexplicabil calm. Sa iesim la aer, sa luam o gura de aer, era soare, frumos. Am zis OK, eu calma de fire, ca sa nu-l zgandar. Am iesit din casa, toate bune si frumoase, in momentul in care a pornit masina mi-a vazut deasupra in geanta un ruj si s-a panicat, a zis ca i-am pus filaj. Mi-a spus ca ma omoara si ca in ziua aia voi muri. A zis: vei muri azi sau murim amandoi", le-a povestit femeia jurnalistilor.Sotia soferului a spus ca a cerut ordin de protectie fata de barbat inca de sambata seara, pentru ca ii este teama de el.Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pe bulevardul Dacia, unde Dragos Barligea, aflat la volanului unui autoturism BMW, a lovit trei masini. Martorii spun ca el a intrat cu viteza foarte mare in intersectie, a lovit cele trei masini, apoi a iesit din autoturism lovindu-si sotia si ameninand-o cu moartea. "Striga la ea ca o omoara. Se bateau cu picioarele, cu pumnii, tavalindu-se pe jos", a spus un martor. De asemenea, barbatul, in varsta de 39 de ani, a lovit cu capul geamul unui taximetru oprit la semafor. Barbatul a fost calmat abia dupa interventia politistilor locali si dus la Spitalul Floreasca, unde a fost internat sub paza pana duminica, atunci cand procurorii l-au retinut pentru tentativa de omor.Sotia soferului le-a spus politistilor ca barbatul consumase cocaina si ca o amenintase cu moartea, el provocand intentionat accidentul. In masina acestuia a fost gasit un praf alb.Permisul auto gasit de politisti asupra soferului este eliberat in Liban, fiind luata in calcul ipoteza ca documentul este falsificat, astfel ca anchetatorii vor face verificari pentru a stabili autenticitatea acestuia.Barbatul, Dragos Barligea, este consumator de droguri, a declarat la audieri sotia acestuia. Ea a mai spus ca barbatul o lovea frecvent, asa cum s-a intamplat si sambata, cand a luat-o la bataie in masina si a amenintat ca o omoara.