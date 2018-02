Liviu Pop, despre cazul profesorului de religie filmat in ipostaze indecente: Din punctul meu de vedere, nu trebuie sanctionati elevii

"Nu stiu daca s-a finalizat comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Din punctul meu de vedere, nu trebuie sanctionati elevii, mai ales ca anumite prevederi din Statutul elevilor si Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar nu au intrat in vigoare la data la care s-au efectuat acele filmari", afirma Liviu Pop.De asemenea, intrebat daca profesorul de religie ar trebui sanctionat, acesta a spus ca trebuie asteptata decizia anchetei."Haideti sa asteptam finalul anchetei si vedem la finalul anchetei, pentru ca e foarte important sa avem toate elementele din interiorul acestei anchete, deoarece sunt si chestiuni legate de sanatate si sanatatea cadrului didactic si a preotului, pentru ca sunt elemente pe care inca nu le avem verificate. Cand se va finaliza ancheta, avem un rezultat, il vom comenta impreuna", a continuat Pop.Cele trei eleve care l-au filmat pe preotul ce preda Religie la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica acuzat ca se masturba in clasa, in timpul orei, au ales o solutie incorecta, iar structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sanctionarea fetelor fiind votata succesiv de catre Consiliul Clasei, Consiliul Profesoral si apoi de Consiliul de Administratie al scolii, spune Ministerul Educatiei, dupa ce ministrul Valentin Popa s-a intalnit, vineri seara, cu reprezentantii Inspectoratului Scolar Sibiu si ai liceului in care a avut loc incidentul. Ministrul Educatiei considera ca, in contextul unui astfel de caz, in spatiul public poate fi redeschis subiectul introducerii camerelor de supraveghere in clase.In 19 ianuarie, mama unei eleve de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, judetul Sibiu, l-a acuzat pe profesorul de Religie, care este si preot in municipiul Medias, ca s-ar fi masturbat intr-una dintre ore, in fata mai multor eleve. Una dintre colegele fiicei ei a filmat momentul, iar imaginile au ajuns in mediul online. De asemenea, femeia a sesizat conducerea unitatii.Politistii, Inspectoratul Scolar si reprezentantii Mitropoliei Ardealului au verificat incidentul, iar reprezentantii Patriarhiei au anuntat ca a fost vorba despre un gest "necontrolat, provocat de o mancarime in zona inghinala". In aceeasi zi, profesorul de Religie a demisionat.Cele trei eleve care l-au filmat pe profesor au primit mustrare scrisa si au nota scazuta la purtare, a anuntat, vineri, Inspectoratul Scolar Sibiu.