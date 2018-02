Carantina la spitalul de Oncologie din Iasi, 11 bolnavi de cancer s-au infectat cu virusul gripal AH1N1. Cinci dintre ei sunt in stare grava

Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava, informeaza news.ro. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului Regional de Oncologie, iar cinci dintre ei sunt in stare grava.

Medicii sustin ca, cel mai probabil, bolnavii s-au infectat de la un vizitator. In aceste conditii, conducerea unitatii medicale a impus starea de carantina in spital.

"S-a interzis accesul vizitatorilor, s-a dispus izolarea bolnavilor pentru a nu se extinde boala. Au fost luate masuri de dezinfectie in spital si s-a decis vaccinarea personalului medical", a declarat pentru News.ro, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu.

De asemenea, la IRO sunt efectuate doar interventiile chirurgicale urgente.

Primul pacient internat la Institutul Regional de Oncologie din Iasi a fost diagnosticat cu gripa pe 21 ianuarie, iar la scurt timp au mai aparut alte doua cazuri.

Conducerea IRO Iasi a precizat ca dupa confirmarea primelor cazuri a declansat triajul epidemiologic si ca au fost informate Directia de Sanatate Publica Iasi, Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica.

Toti cei 11 pacienti diagnosticati cu gripa primesc tratament cu Tamiflu, in timp ce DSP a trimis cateva zeci de doze de vaccin pentru personalul IRO care nu a fost vaccinat impotriva gripei.

"Am restrictionat accesul vizitatorilor, am precizat pe toate usile din institut 'Atentie, gripa!' si am achizitionat teste rapide care pot confirma prezenta virusului in 20-30 de minute", a precizat Mirela Grosu, managerul IRO Iasi.