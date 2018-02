Parchetul General: Peste 500 de dosare de viol si agresiune sexuala cu autor necunoscut, ramase nesolutionate la sfarsitul anului trecut

Potrivit datelor trimise de Parchetul General, la sfarsitul anului 2017, la parchetele din tara se aflau in lucru 374 de dosare de viol si 138 dosare avand ca obiect agresiune sexuala.Daca pentru dosarele de viol se inregistreaza in ultimii 10 ani o crestere relativ constanta (260 dosare in 2008, 365 dosare in 2011, 374 dosare in 2017), in cazul cazurilor de agresiune sexuala cresterea este mult mai dinamica (8 dosare in 2008, 73 dosare in 2015, 100 in 2016 si 138 in anul 2017).Reprezentantii Parchetului sustin ca nu au o situatie la nivelul intregii tari cu dosarele de viol si agresiune sexuala cu autor necunoscut, in care victime sunt persoane minore.O asemenea statistica exista insa in cazul parchetelor din Bucuresti.Astfel, la parchetele din Capitala se afla in lucru 140 de dosare in care victime sunt minori (cuprinzand urmatoarele infractiuni: viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor si racolarea minorilor in scopuri sexuale).Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 - 5 dosare, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 - 20 dosare, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 - 13 dosare, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 - 101 dosare, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 - 24 dosare, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 - 18 dosare, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - 3 dosare.