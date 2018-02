Ponta, audiat luni la Inalta Curte in dosarul Turceni-Rovinari

Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul "Turceni-Rovinari", in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET), transmite news.ro.

Ponta a ajuns la instanta suprema dupa ora 10.00, fiind prima data cand este audiat in acest proces, in care are calitatea de inculpat.

In acest dosar, Victor Ponta a fost trimis in judecata in 17 septembrie 2015, alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET). Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.

Procurorii il acuza pe Victor Ponta ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani. Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.

In dosarul Turceni-Rovinari, fostul senator Dan Sova a fost trimis in judecata in ianuarie 2016, fiind acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura. Alaturi de Sova este judecat si Mihai Balan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influenta si abuz in serviciu.