Ucraina da inapoi in privinta legii care ar interzice practic predarea in limba minoritatilor: perioada de tranzitie extinsa pana in 2023

"Suntem recunoscatori Comisiei de la Venetia pentru munca eficienta si profesionista si suntem pregatiti sa implementam recomandarile propuse. Este important sa se inteleaga faptul ca facem acest lucru nu ca urmare a reactiei unor tari, prima noastra sarcina fiind aceea de a oferi fiecarui copil ucrainean, indiferent de nationalitate sau de locul de resedinta, un nivel ridicat al cunoasterii limbii ucrainene. Pentru a face acest lucru, trebuie ca toata lumea sa fie pregatita sa puna in aplicare articolul (lingvistic, n.red) si, in plus, sa fie luat in considerare specificul educational pentru comunitatile nationale din diferite grupuri lingvistice" - a explicat Lilia Grinevici, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Ministerului Educatiei si Stiintei de la Kiev si citat de Rador.Grinevici a adaugat ca Ucraina va pregati o foaie de parcurs care sa contina fiecare pas al implementarii articolului lingvistic din legea ucraineana a educatiei si a subliniat ca Ministerul Educatiei lucreaza la imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii educatiei, in special a invatamantului superior.Potrivit comunicatului de presa, in timpul intalnirii de la Kiev, ministrul ucrainean si ambasadorul Romaniei au mai abordat chestiunea finalizarii Protocolului privind cooperarea in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei si Stiintei al Ucrainei si Ministerul Educatiei Nationale din Romania, a carui semnare este planificata sa aiba loc anul acesta.Ministrul ucrainean Lilia Grinevici si ambasadorul roman Cristian-Leon Turcanu au mai analizat posibilitatea ca acest protocol sa fie semnat la Bucuresti, dupa incheierea negocierilor. Alte subiecte de discutie la intalnirea dintre cei doi oficiali au inclus teme de interes comun, cum ar fi experienta romaneasca in domeniul manualelor electronice.