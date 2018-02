Ponta: Astazi depun la DNA solicitare sa imi precizeze calitatea in dosarul lui Dragnea. Daca ii dovedesc ca nu sunt denuntator, sa demisioneze din Parlament si din PSD

Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau, potrivit news.ro.

Ponta a sustinut ca nu a depus in viata lui un denunt, spunand ca daca va dovedi, cu hartie de la DNA, ca a fost audiat doar in calitate de martor, Liviu Dragnea, "cel mai mare mincinos din istoria politicii romanesti", trebuie sa demisioneze din Parlament si din PSD.

Victor Ponta a facut aceste declaratii presei, luni, la instanta suprema, unde s-a prezentat pentru a fi audiat in dosarul Turceni-Rovinari, in care este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat.

"Liviu Dragnea a spus din nou ca sunt denuntator in dosarul lui. Astazi depun cerere la DNA sa-mi precizeze daca am calitate de martor sau de denuntator. (...) Daca Dragnea aduce un denunt al meu, eu azi imi dau demisia din Parlament si ati scapat de mine, dar daca aduc eu hartie ca am dat declaratie de martor, nu mai e chestiune de scuze, va trebui sa isi dea demisia din PSD si din Parlament. Nu am depus in viata mea niciun denunt penal, nici impotriva domnului Dragnea, nici a nimanui. (...) Ori eu sunt denuntator, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii romanesti. Daca a mintit, trebuie sa raspunda pentru asta, pentru ca toata Romania depinde de minciunile domnului Dragnea", a declarat Ponta.

Intrebat de jurnalisti daca la audierile de la DNA a spus ca Tel Drum ii apatine lui Dragnea, Ponta a raspuns: "Nu, nici vorba, eu am spus doar ca am fost pe lacul Belina".

Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat din nou pe Victor Ponta, duminica seara, ca, alaturi de Dan Sova si Teodor Nitulescu, este denuntator in dosarul Tel Drum. "Turnatorii din dosar ii stiu. Sova, Ponta, Nitulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. ᅡSa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus", a spus Dragnea, la Romania TV.