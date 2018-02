Chevron trebuie sa plateasca statului roman peste 97 mil. dolari - casa de avocatura

Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura care a reprezentat ANRM in instanta, potrivit news.ro.

Pe langa suma de 73.450.000 de dolari pe care trebuie sa o achite drept despaguri statului roman, prin decizia Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert (ICC Paris), compania petroliera Chevron trebuie sa achite si dobanda la nivelul ratei de referinta a BNR + 8%, calculata incepand cu data de 23 octombrie 2014 si pana la data platii integrale, astfel ca suma totala de plata, incluzand dobanda calculata pana la data de 1 februarie 2018, este de aproximativ 97,2 milioane de dolari, precum si cheltuieli de judecata, potrivit Casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat ANRM in instanta.

Diferendul a aparut in legatura cu modalitatea de indeplinire a obligatiilor rezultate din trei acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare incheiate intre ANRM si Chevron in martie 2011. Mai exact, elementul central al disputei a fost concentrat in jurul obligatiilor cuprinse in Programul Minim de Explorare si necesitatea punerii la dispozitia ANRM a contravalorii lucrarilor prevazute in acest program, neexecutate la data renuntarii la acordul petrolier.

Guvernul a anuntat, sambata, ca statul roman a castigat procesul cu Chevron, fiind obligata sa plateasca despagubiri de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului. Decizia apartine Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris, care a fost solicitata sa se pronunte in litigiul dintre Chevron si ANRM.