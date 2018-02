Grefierii anunta ca vor continua protestele si o contrazic pe Olguta Vasilescu, care spunea ca nu a fost informata in legatura cu nemultumirile lor

Cele doua organizatii spun ca inca din luna aprilie au solicitat Ministerului Muncii sa le puna la dispozitie grilele de salarizare, contrazicand-o astfel pe ministrul Lia Olguta Vasilescu, care a sustinut ca reprezentantii grefierilor nu au contactat ministerul pentru vreo discutie legata de motivele unor eventuale scaderi de salarii.Asociatia Grefierilor din Romania si Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial arata, intr-un comunicat de presa, ca protestul declansat in 1 februarie continua, fara a afecta activitatea instantelor sau parchetelor.Cele doua organizatii spun ca afirmatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit carora reprezentantii grefierilor nu au contactat ministerul pana la momentul declansarii protestului pentru vreo discutie legata de motivele unor eventuale scaderi de salarii sunt nefondate.Grefierii spun ca inca din martie 2017 au transmis ministerului o adresa pentru a cere sa participe la discutiile consultative privind legea salarizarii unitare si ca a avut loc o intalnire intre presedintele Asociatiei Grefierilor din Romania, Denisa Dindareanu si secretarul de stat Marius Sepi din cadul Ministerului Consultarii Publice si Dialogului Social. "Intalnirea a avut ca principala tema de discutie proiectul legii privind salarizarea unitara a personaului platit din fonduri publice; s-a adus in discutie necesitatea uniformizarii salariilor si eliminarea discrepantelor salariale, la nivel national, atat la nivelul instantelor judecatoresti, cat si prin raportare la parchetele de pe langa acestea. Pe de alta parte, s-a subliniat, ca la elaborarea grilei de salarizare sa se aiba in vedere rolul grefierului in sistemul judiciar, tinand cont de activitatea specifica functiei si de interdictiile si incompatibilitatile instituite in sarcina acestora, precum si prin raportare la volumul de activitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea", arata grefierii.Ei mai spun ca in aprilie 2017, printr-o alta adresa, au cerut punerea la dispozitie a grilelor de salarizare, insa acestea nu au fost comunicate. "Mai aratam faptul ca, Ministerul Justitiei a solicitat ordonatorilor secundari de credite o situatie statistica constand in comunicarea salariului minim si maxim in plata pentru acelasi grad, gradatie, treapta, functie, intre care s-a facut o medie aritmetica ce a fost avuta in vedere la stabilirea salariilor de baza din grilele anexa la noua lege de salarizare unitara a personalului platit din fonduri publice. Or, cata vreme la nivel national nu se finalizase procesul de uniformizare a salariilor, mai mult, existau diferente intre grilele de salarizare aplicate la nivelul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, stabilirea salariului de baza in noua lege de salarizare, pentru categoria profesionala pe care o reprezentam, s-a facut fara a se tine cont de prevederile legale, ba, mai mult, am sesizat faptul ca va genera probleme de aplicabilitate la momentul reincadrarii acestei categorii de personal, dupa intrarea in vigoare a legii, existand chiar posibilitatea ca salariile de incadrare din lege sa fie mai mici decat cele avute deja in plata", mai afirma reprezentantii Asociatiei Grefierilor din Romania si ai Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial.Ei mai spun ca au formulat amendamente fata de proiectul legii salarizarii unitare, amendamente care au fost comunicate atat prim-ministrului de la acea vreme, presedintelului PSD, Liviu Dragnea, cat si senatorilor si deputatilor, fiind insa respinse fara a fi puse in discutie, la momentul dezbaterii in comisii.Grefierii mai spun ca adresele transmise Ministerului Muncii, in care au solicitat detalierea modalitatii de implementare si calcul a salariilor, precum si reevaluarea grilei de salarizare pentru aceasta categoerie salariala, au fost transmise si ministrului Justitiei. Mai mult, in 2 februarie, ministrul Muncii i s-au adus la cunostinta, printr-o noua adresa, nemultumirile si miscarile de protest.Ministerul Muncii sustinea, vineri, intr-un comunicat de presa, ca reprezentantii grefierilor nu au contactat institutia si ca ministerul este deschis oricarei discutii, "cu atat mai mult cu cat doar grefierii care se regasesc in structura anumitor Curti de Apel au anuntat proteste din cauza scaderilor salariale".Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a anuntat declansarea protestelor incepand cu 1 februarie, reclamand ca in urma transferului contributiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat grefierii cu vechime mai mare de 15 ani in munca si in functie vor pierde la salariu sume cuprinse intre 36 si 500 de lei.