VIDEO Un grup de crestini fundamentalisti a intrerupt proiectia filmului "120 batai pe minut", la MTR, motivand ca filmul este despre homosexuali, iar "taranul roman este crestin ortodox"

Mai multi oameni cu icoane in maini au inceput sa cante "Mantuieste Doamne, poporul tau!" si Imnul Romaniei in timpul difuzarii filmului 120 de Batai pe Minut, care rula, duminica seara, la Muzeul Taranului Roman. Credinciosii au urcat pe scena MTR cu pancarte cu mesaje precum "Romania nu e Sodoma si Gomora" si "Hey Soros, leave them kids alone".

Oamenii care au intrerupt filmul spun ca "un film cu acest subiect este inadmisibil sa fie proiectat" la MTR, pentru ca "este un film despre homosexuali", iar "taranul roman e crestin ortodox". Oamenii spun ca nu reprezinta nicio asociatie, ci sunt membri ai poporului roman.

120 de batai pe minut este castigatorul marelui premiu al juriului la Cannes 2017. Filmul prezinta actiunile organizatiei civice ACT UP din Franta anilor 90 si activismul acesteia privind accesul persoanelor homosexuale infectate cu HIV la tratament, despre constientizare, despre iubire si moarte. Nu doar atat, filmul atrage atentia asupra faptului ca la vremea respectiva persoanele heterosexuale credeau ca nu pot contata virusul, complacandu-se in prejudecata, eroare.

In sala de cinema si-a facut aparitia si Politia.Reamintim ca un moment similar a avut loc si in 2013, la Muzeul Taranului Roman, cand proiectia filmului "The kids are all right", din cadrul evenimentului Luna LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), a fost intrerupta de un grup de activisti nationalisti.