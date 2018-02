Arad: Profesor universitar condamnat cu suspendare pentru luare de mita, urmare a unui acord de recunoastere

O prima condamnare a fost pronuntata in procesul in care mai multe cadre didactice de la o universitate aradeana au fost acuzate pentru faptul ca ar fi pretins si primit diferite sume de bani din partea unor studenti straini, pentru a-i trece la examene, a informat Tribunalul Arad, printr-o postare pe site-ul institutiei, relateaza Agerpres.





Potrivit postarii amintite, cel in cauza este de profesorul universitar Lucian Paiusan, de la Facultatea de Medicina Generala a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" Arad, care si-a recunoscut fapta si a colaborat cu anchetatorii. Drept urmare, el a beneficiat de "intelegere" din partea judecatorilor, fiind condamnat de catre Tribunalul Arad la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare.





Cercetarile impotriva mai multor salariati au universitatii amintite (4 cadre didactice si 2 informaticieni. n.red.), intre care si Lucian Paiusan, au inceput in vara anului 2017, cand procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au procedat la efectuarea a peste 100 de perchezitii in municipiul Arad, suspectand faptul ca mai multi studenti straini ai acestei facultati au platit diferite sume de bani pentru a primi note bune la examene. In urma cercetarilor, o parte dintre cei cercetati au fost arestati preventiv, iar altii au fost plasati in arest la domiciliu.





Dupa cum rezulta din solutia Tribunalului Arad, postata pe site-ul institutiei, in baza art. 485 alin.1 Cod procedura penala, instanta a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat la data de 08.01.2018 intre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si inculpatul Lucian Paiusan, condamnandu-l pe acesta la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru infractiunea de luare de mita, comisa in forma continuata. In temeiul art. 91 al. 1 Cod penal si suspenda executarea pedepsei sub supraveghere, iar in temeiul art. 92 Cod penal stabileste un termen de supraveghere de 3 ani.





Totodata, in perioada termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere prevazute de art. 93 al. 1 lit. a-e Cod penal. avand obligatia de a se prezenta la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.





De asemenea, in temeiul art. 93 alin. 2 din Cod penal, pe durata termenului de incercare inculpatul Lucian Paiusan este obligat sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, iar in temeiul art. 93 al. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere acesta este obligat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii la Consiliul Local al comunei Vladimirescu, jud. Arad sau Consiliul Local al municipiului Arad, pe o perioada de 90 de zile.





Ca pedeapsa complementara, inculpatului ii este interzisa exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice, respectiv de a exercita functia de cadru didactic universitar, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a sentintei.





Instanta a dispus de asemenea, confiscarea de la inculpat a sumei de 1.850 de euro primita cu titlu de mita si respectiv anularea mentiunilor din lucrarile de examen, registru matricol si cataloagele de examen privindu-i pe cei 11 studenti ai Facultatii de Medicina Generala din cadrul UVVG Arad, acestia fiind obligati sa sustina din nou examenele respective. Si nu in ultimul rand, il obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare in cuantum de 4.100 de lei.





Sentinta nu este definitiva, impotriva ei putand fi facut apel in termen de 10 zile de la comunicare.