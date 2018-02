Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce pe Facebook au fost postate imagini dezolante cu unitatea pe care o conduce: Se renoveaza spitalul. Fotografiile postate sunt facute din "cel mai urat unghi"

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Voichita Lazureanu, spune, dupa ce pe Facebook au aparut mai multe imagini cu peretii scorojiti, mobilierul ruginit si cersafuri dezolante ale unitatii pe care o conduce, ca spitalul se renoveaza, in sfarsit, dupa 40 de ani, ca fotografiile postate sunt facute din "cel mai urat unghi" si ca lenjeriile sunt "doar vechi si foarte uzate", potrivit News.ro. De asemenea, Lazureanu a zis la Digi24 ca ea s-ar aseza in paturile din spital, pentru ca "sunt curate".

Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Voichita Lazureanu, a declarat, pentru News.ro, ca paturile nu sunt murdare, asa cum se vede in imagini, ci sunt doar foarte vechi, iar dupa ce se vor incheia lucrarile de renovare vor fi aduse si paturi noi.

Managerul mai sustine, de asemenea, ca femeia care a postat imaginile a facut fotografiile din "cel mai urat unghi".

"Dupa 40 de ani, in sfarsit avem fonduri alocate si se renoveaza spitalul. S-au pus peste tot usi si geamuri, dar inca sunt saloane care nu au apucat sa fie renovate complet, sa fie si zugravite. S-a renovat parterul complet, acum se renoveaza jumatete din etajul intai, jumatate din etaj este efectiv inchis, acolo se lucreaza acum si nu se poate sta. In celalalte saloane care inca nu au fost renovate, din nefericire, mai sunt cazati pacienti, pentru ca nu avem unde sa- i punem si nici unde sa-i trimitem, pentru ca suntem singurul spital cu acest profil din vestul tarii. Si patul pare murdar, dar nu este murdar, este foarte vechi. Dupa ce se termina renovarea faptica, vor veni si paturi noi. Acestea sunt venite doar in saloanele renovate. Nu negam ca exista aceste saloane, insa e foarte frustrant pentru noi, cand stim ca dupa atatia ani, in sfarsit se face ceva, se arunca cu noroi. Femeia aceea care a postat a vazut ca se lucreaza, ca sunt sunt muncitori acolo. A facut acea poza din cel mai urat unghi. Nu se vede ca si acolo s-au inlocuit usile si geamurile si ca urmeaza sa se zugraveasca", a declarat pentru News.ro, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Voichita Lazureanu.

De asemenea, sefa Spitalului a spus, intrebata la Digi 24 daca s-ar aseza in paturi, ca "Eu stiu conditiile de la mine din spital si da, asa sunt conditiile, dar sunt curate. Ele sunt uzate si vechi".

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, comenteaza pe Facebook aceste imagini, spunand ca ele sunt actuale, dar ca este incorect ca nu se spune si ca au loc lucrari de renovare.

De asemenea, Robu posteaza si fotografii cu mobilier nou in saloane, dintr-o zona a spitalului care a fost renovata.

"In mediul online si pe posturile nationale TV fac valva niste poze din Spitalul de Boli Infectioase Timisoara. Din pacate, acele poze sunt actuale si prezentarea lor este legitima. Ceea ce este, insa, incorect este ca nu se spune ca cea mai mare parte a spitalului are deja alta fata, asa cum puteti vedea in pozele de mai jos. Dupa zeci de ani - aproape o jumatate de secol! - in care nu s-a facut nimic, acum se desfasoara o multime de lucrari! Si asta, pentru ca, in timp ce predecesorilor decidenti de pe parcursul acelor zeci de ani nu le-a pasat, mie imi pasa! Ironia soartei este, ca de obicei, ca nimeni nu a spus nimic cand nu s-a facut nimic, vinovatii nefiind deranjati, valva este acum cand se face si multe sunt deja facute! Dar, eu merg inainte cu fruntea sus! Cu constiinta impacata ca mi-am facut si imi fac datoria", a scris Robu.

El mai spune ca a discutat cu conducerea unitatii medicale, care i-a explicat ca a fost nevoita sa cazeze bolnavi in "saloanele groaznice" din lipsa de spatiu. Insa, spune Robu, aceste saloane vor arata asa cum arata saloanele deja renovate din spital.