Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta despre cazul elevelor din Copsa Mica: Este jenant cum ministerul, scoala si colegii profesorului se complac. Cu o astfel de mentalitate nu ne vom face bine ca sistem educational si societate

Elevele de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica ar putea scapa deocamdata fara sanctiuni, la solicitarea ministrului Educatiei, Valentin Popa, care s-a aflat vineri seara la Sibiu si a discutat despre acest caz cu directoarea unitatii scolare si cu conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. Consiliul de Administratie al liceului "va lua in considerare suspendarea sanctiunilor stabilite pentru elevele implicate in incident pana la finalizarea anchetei efectuate de organele abilitate care il vizeaza pe fostul profesor de religie al scolii", informeaza un comunicat al liceului din Copsa Mica.Initial, elevele fusesera sanctionate cu o mustrare scrisa si nota scazuta la purtare pentru ca au inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord pe internet, dupa cum a anuntat vineri, printr-un comunicat de presa, ISJ Sibiu. Ministrul Educatiei a venit la Sibiu si a cerut o analiza a cazului.Cazul sanctionarii fetelor din Sibiu, care l-au filmat pe profesorul de religie masturbandu-se in timpul orei, in 5 puncte:1) Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus ca fetele nu au procedat corect, facand public acel filmulet, asta in conditiile in care DIRIGINTA CLASEI A INCERCAT SA MUSAMALIZEZE, atunci cand a fost sesizata. Se naste urmatoarea intrebare legitima: ce dorim sa ii invatam pe elevi in scoala? Sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale pe care le iau la cunostinta, sau sa se complaca in mocirla nerespectarii legii, de frica repercursiunilor?2) Scoala invoca Regulamentul de organizare a unitatilor de invatamant, care interzice elevilor sa utilizeze telefonul mobil in timpul orei si ii obliga sa il depoziteze intr-un spatiu special amenajat. Acest lucru ma face doar sa intensific demersurile pentru anularea in instanta a acestei aberatii. Daca acele fete nu aveau telefonul in posesia lor, cum mai puteau filma aceasta oroare, pentru a o aduce la cunostinta opiniei publice? Le-ar fi crezut cineva fara dovezi? Se pare ca si atunci cand au dovezi evidente tot ele sunt de vina...3) Este jenant cum sistemul - ministerul, scoala, sindicatele si colegii profesorului se complac, luandu-i apararea acestuia sau nespunand nimic, alegand vechea metehna a ascunderii gunoiului sub pres. Cu o astfel de mentalitate nu ne vom face bine ca sistem educational si societate.4) Inteleg ca reprezentantul elevilor din Consiliul de administratie de la nivelul liceului a fost de acord cu sanctionarea colegelor lui. Scoala romaneasca nu cultiva valori si principii, deci evident ca si in miscarea de reprezentare a elevilor intalnim persoane fara coloana vertebrala si fara un compas moral. In 5 ani de elev reprezentant nu m-am lasat niciodata prada amenintarilor si tentativele de santaj, desi au fost multe si unele chiar in conditii limita.5) Inchei prin a sublinia dubla masura din scoala romaneasca. Puneti-va o intrebare, va rog - cum ar fi reactionat societatea daca in locul profesorului era un elev? Mai mult decat sigur pana acum ar fi fost deja exmatriculat, trimis la controale psihiatrice, iar toti elevii din Romania ar fi fost pusi la zid de deontologii de serviciu.