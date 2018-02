Ambasadorul Marii Britanii: Prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, un semnal ca Marea Neagra va ramane o mare libera

"Cred ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2), in a caror componenta se regasesc distrugatorul HMS Duncan si nava multirol de supraveghere hidrografica si oceanografica HMS Enterprise, transmite un semnal foarte puternic, un mesaj de siguranta, ca Marea Neagra va ramane o mare libera, o mare pentru toti, ca Marea Britanie este alaturi de colegii din Romania pentru a asigura securitatea europeana si a aliatilor", afirma Paul Brummell.Oficialul britanic a mai spus ca sambata, cand a vizitat HMS Enterprise in Portul Constanta, si-a amintit ca ultima vizita la bordul navei a facut-o in precedentul sau mandat diplomatic, cel din Caraibe: "Este un semn ca flota maritima britanica este cu adevarat una cu misiuni globale. Sunt foarte bucuros ca multi cetateni din Constanta au profitat de aceasta ocazie pentru a vizita Duncan si Enterprise si navele turcesti pentru a vedea cum ii pot proteja aceste forte NATO pe toti din Romania si toti din teritoriul NATO."Ambasadorul Brummell a remarcat ca anul 2017 a fost cel mai intens in istoria relatiilor bilaterale in privinta colaborarii in domeniul apararii, enumerand cele doua vizite ale distrugatorului HMS Duncan la Constanta, prezenta a o mie de soldati britanici care au participat la exercitii cu camarazii romani si dislocarea la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" a unui detasament de patru avioane Eurofighter Typhoon, pentru a contribui la asigurarea spatiului aerian al NATO."Deci suntem impreuna cu voi si urez tuturor o vizita foarte placuta la aceste nave", a incheiat ambasadorul.La randul sau, comandantul SNMG2, comodorul Mike Utley, a detaliat specificul misiunilor pe care le desfasoara gruparea sa navala si contextul in care evolueaza aceasta in bazinul Marii Negre si al Mediteranei: "Misiunea mea aici, in functia de comandant al Gruparii Navale NATO - SNMG-2, are trei aspecte. In primul rand, trebuie sa reasiguram aliatii din NATO si partenerii, natiunile partenere, ca NATO este pe mare in zona aceasta, ca asigura libertatea pe mare si sustinem, contribuim la prosperitatea economiei si populatiei din zona. Apoi, in al doilea rand, sa dovedim ca suntem pregatiti pentru operatiuni contingente. Sunt doua grupari ale NATO, una in nord, alta in sud. Noi facem parte din gruparea de sud si aceasta poate actiona independent, in functie de deciziile politice ale NATO, de a desfasura operatiuni intr-o directie militara sau, de securitate, ori pentru a raspunde unor nevoi umanitare. Aceste doua grupari navale se pot alatura pentru a constitui o flota maritima, de o exceptionala capacitate, pentru a descuraja si a se opune agresiunilor contra aliatilor NATO. Si, in al treilea rand, vreau sa va marturisesc ca, in prezent, jumatate din gruparea mea (SNMG2) opereaza in Marea Egee, conducand operatiuni de siguranta si salvare pe mare pentru acordarea de asistenta umanitara in cazurile de emigratie clandestina. Actionam pentru ca oamenii aflati in situatii disperate sa nu isi piarda viata pe mare. De asemenea, acordam suport operatiunilor UE, atunci cand suntem solicitati, asa cum este cazul in problema Libiei", a precizat comodorul Mike Utley.