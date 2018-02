Galati: Cinci persoane arestate si alta plasata sub control judiciar in dosarul privind fraudarea fondurilor din sistemul de sanatate

Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alta a fost plasata sub control judiciar, in urma deciziei Judecatoriei Galati, in dosarul privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, in care prejudiciul este de aproximativ 1.400.000 de lei, relateaza News.ro.





Magistratii Judecatoriei Galati au emis mandate de arestare preventiva pe numele a cinci persoane dintre cele sase retinute de procurori pentru fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, sub acuzatiile de fals, frauda informatica in forma continuata, fals intelectual si uz de fals. O alta persoana, respectiv preotul vizat in acest dosar, a fost plasata sub control judiciar, in urma deciziei instantei.





Intre persoanele vizate in acest dosar se afla un preot din municipiul Tecuci, dar si seful biroului resurse umane de la Spitalul Municipal Anton Cincu din Tecuci. Potrivit anchetatorilor, infractiunile au avut loc in perioada ianuarie 2016 - octombrie 2017, cand cele sase persoane - trei femei si trei barbati -, ar fi fraudat bugetul CAS Galati prin decontarea ilegala de servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu. Decontarea s-ar fi facut pe baza unor dosare medicale intocmite in fals, cu implicarea unor functionari din cadrul CAS. Galati. Acestia, cunoscand activitatile infractionale, ar fi acceptat primirea si inregistrarea dosarelor direct de la reprezentantii unor societati comerciale, contrar normelor metodologice care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.





Prejudiciul in acest dosar este de aproximativ 1.400.000 de lei.





In urma perchezitiilor facute in acest dosar, anchetatorii au descoperit si ridicat de la medici de familie sumele de 195.582 lei, 4680 euro, 905 USD si 100 lire sterline.