Peste 60 de noi cazuri de rujeola in ultima saptamana; numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.623

Peste 60 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, mai mult de 32 la suta dintre acestea fiind in Bacau. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei in Romania, relateaza News.ro.





Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete si in municipiul Bucuresti.





Peste 32 la suta dintre cazurile noi, respectiv 21, s-au inregistrat in Bacau, iar 19 cazuri au fost la Prahova. In Bucuresti s-au inregistrat 8 cazuri, in Botosani 5, in Braila si Ialomita cate 3, in Dambovita 2, iar in Galai, Constanta si Vaslui cate unul.





Potrivit statisticii CNSCBT, 10.153 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc.





Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei este de 10.623, dintre care 38 de decese.





Potrivit specialistilor, rujeola este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru un pacient dintr-o mie, rujeola este mortala.