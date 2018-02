Ploi si vant puternic, astazi, in majoritatea zonelor tarii; ninsori si viscol la munte

Pe parcursul zilei de sambata aria ploilor se va extinde treptat si va cuprinde majoritatea regiunilor, iar in jumatatea de vest a tarii se vor cumula in medie 15-20 l/mp. In zona montana, la altitudini de sub 1.800 de metri, vor predomina ploile si, in special in masivele vestice si nordice, se vor inregistra prin cumulare cantitati de apa de 25-30 l/mp. Izolat, vor fi conditii de polei, anunta meteorologii.Vantul va sufla tare la munte, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 100 km/h si va avea intensificari temporare, cu viteze in general de 50-55 km/h, in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania si pe arii mai restranse in restul tarii.De sambata, de la ora 20.00, si pana duminica, la aceeasi ora, sunt anuntate ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru.Conform ANM, incepand de sambata seara la munte vor predomina ninsorile, care local vor deveni mai consistente, iar vantul va continua sa aiba intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. In nord, nord-vest si centru precipitatiile, in general slabe, vor fi si sub forma de lapovita sau ninsoare, iar local se va forma ghetus sau polei.Intensificari ale vantului vor fi temporar si in restul tarii, cu precadere in sud si in est, cu rafale in general de 50-55 km/h.