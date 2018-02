Serban Sturdza, catre Gabriela Firea: Am luat la cunostinta despre preocuparile dumneavoastra legate de penetrari, strapungeri si supralargiri. Va rog sa nu va incordati, am invitat la OAR mai multi consilieri municipali

Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia "legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai multi consilieri municipali pentru a discuta despre aceste proiecte. El ii mai transmite Gabrielei Firea sa nu i-a personbal faptul ca nu a invitat-o, dar a incercat de zeci de ori sa ia legatura cu ea, fara rezultat: "Se vede ca aerul tare al inaltimilor politicii v-a facut surda la strigatele profesionistilor umili care incearca sa salveze Bucurestiul"."Destinsa Doamna Primar General al Capitalei, Am luat la cunostinta despre preocuparile dumneavoastra legate de penetrari, strapungeri si supralargiri. Acu' eu ce sa va spun, sunt unii pentru care solutiile urbanistice se opresc aici. Si v-au propus, pe cale de consecinta, siluirea Caii Calarasilor. Care calarasi, sunt sigur ca se intorc in mormant... Noi, cei de la OAR Bucuresti, credem ca se poate si altfel. Asta e, noi nu avem vocatia buldozerului, indiferent ce ar barfi unu' s-altu'. Noi credem ca vremea demolarilor stupide s-a incheiat o data cu Epoca de Aur. Iar opinteala lui Sorin Oprescu asupra Pietei Matache trebuie sa ramana o mitocanie izolata si o rusine singulara. Destinsa Doamna PG al PMB, va rog sa nu va incordati. Am invitat la sediul OAR Bucuresti mai multi consilieri municipali pentru a discuta chestiunea legata de penetrari si strapungeri. Cat despre supralargiri... Faptul ca nu v-am invitat si pe dumneavoastra nu trebuie luat personal. Am incercat de zeci de ori sa intram in legatura cu domnia voastra. Si nu am reusit. Se vede ca aerul tare al inaltimilor politicii v-a facut surda la strigatele profesionistilor umili care incearca sa salveze Bucurestiul. Inchei cu o rugaminte. Va rog din tot sufletul ca firea voluntara sa nu va faca necrutatoare cu consilierii municipali care vor veni la dezbatere!", este mesajul pe care Arhitectul Serban Sturdza i-l transmite, pe Facebook, primarului Gabriela Firea.Mesajul este insotit de adresa prin care OAR Bucuresti invita CGMB la o dezbatere privind "situatia tesutului urban" si sustenabilitatea interventiilor in zona Calea Calarasi, unde se intentioneaza supralargirea traselui intre Soseaua Sfanta Vineri si Soseaua Mihai Bravu. In adresa transmisa CGMB, OAR precizeaza ca initentioneaza sa organizeze un concurs de idei care sa ofere solutii sustenabile privind gestionarea acelei zone.Primaria Capitalei vrea sa aloce in acest an pentru marile proiecte de infrastructura aproximativ 231 milioane de euro, fiind prevazuti bani si pentru studiile de fezabilitate ale proiectelor care vor incepe in anii urmatori: Supralargire Soseaua Bucuresti-Magurele, penetratie Supralargire Soseaua Bucuresti-Magurele, Pasaj rutier Soseaua Colentina-Doamna Ghica, reabilitare bulevardul Basarabia, largire Calea Calarasilor.