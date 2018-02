Elevele care l-au filmat pe preotul care preda Religie la scoala din judetul Sibiu si l-au acuzat ca se masturba, mustrate si cu nota scazuta la purtare

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre reprezentantii Inspectoratului Scolar Sibiu, Comisia de cercetare disciplinara de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copsa Mica a constatat ca diriginta clasei respective nu avea cunostinta de cazul respectiv si nu se face vinovata de "musamalizarea" incidentuluii, potrivit news.ro."In urma analizei raportului Comisiei de cercetare disciplinara constituita la nivelul Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copsa Mica, Consiliul de administratie al institutiei a hotarat in sedinta din 29.01.2018 sa nu se aplice nicio sanctiune pentru doamna profesor diriginte", a anuntat Inspectoratul Scolar.In ceea ce priveste situatia elevelor implicate, Consiliul de Administratie a analizat situatia si a votat "aplicarea unei sanctiuni de mustrare scrisa si scaderea notei la purtare pentru cele trei eleve, pentru ca au inregistrat filmul si l-au distribuit fara acord, tinand cont de legislatia in vigoare"."Mentionam faptul ca exista posibilitatea ca sanctiunea sa fie anulata conform art 26. din Statutul Elevului, daca elevele dau dovada de un comportament fara abateri in perioada urmatoare. Anularea sanctiunii se face de catre conducerea liceului", se mai arata in comunicat.Totodata, seful Politiei Judetene Sibiu, Tiberiu Ivancea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma audierilor in acest caz s-a stabilit ca nu se confirma aspectele sesizate.In 19 ianuarie, mama unei eleve de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, judetul Sibiu, a acuzat profesorul de Religie, care este si preot in municipiul Medias, ca s-ar fi masturbat intr-una dintre ore, in fata mai multor eleve. Femeia a povestit ca una dintre colegele fiicei ei a filmat momentul, iar imaginile au ajuns in mediul online. De asemenea, femeia spunea ca a sesizat conducerea unitatii.Politistii, Inspectoratul Scolar si reprezentantii Mitropoliei Ardealului au verificat incidentul, iar reprezentantii Patriarhiei au anuntat ca a fost vorba despre un gest "necontrolat, provocat de o mancarime in zona inghinala".In aceeasi zi, profesorul de Religie a demisionat.