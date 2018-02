Petrache, dupa clasarea dosarului: Lupta impotriva coruptiei sa continue; nu trebuie facute abuzuri asupra niciunui om

Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, liberalul Marian Petrache, a precizat vineri, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic, relateaza Agerpres.





"In Romania a fost si inca este coruptie si lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue. In acelasi timp, consider ca nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent daca este sau nu om politic. Acesta este motivul pentru care nu vreau sa dezvolt, nu vreau sa se interpreteze. Eu fiind om politic si intamplandu-mi-se ce mi s-a intamplat, nu vreau sa se traga concluzia ca lupta impotriva coruptiei nu este necesara", a scris Petrache pe Facebook.





El a apreciat ca este nevoie de o lege a raspunderii magistratilor.





"Insa este nevoie si de o lege a raspunderii magistratilor, la fel cum procurorii trebuie sprijiniti printr-o legislatie adecvata in lupta impotriva coruptiei", a adaugat Petrache.





"La data de 9 ianuarie, procurorii din cadrul DNA au dispus solutia clasarii fata de persoana mentionata pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si santaj intrucat faptele nu exista, deoarece, in cauza, nu au fost descoperite probe care sa stabileasca o legatura intre foloasele primite de inculpat si anumite actiuni sau inactiuni ale acestuia, din perspectiva calitatii sale de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care sa-i produca anumite beneficii martorului", precizeaza DNA intr-un raspuns transmis vineri AGERPRES.





Pe 17 februarie 2017, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, pentru luare de mita si santaj.





Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES la acea data, Petrache era in anul 2008 secretar de stat in Ministerul Internelor si Reformei Administrative si presedinte al organizatiei judetene a unei formatiuni politice.





Anchetatorii sustineau ca in cursul anului 2008, avand aceste functii, Marian Petrache, in schimbul neindeplinirii atributiilor legale, ar fi primit de la primarul unei comune din judetul Ilfov, care era martor in cauza, foloase necuvenite ce au constat in achitarea contravalorii unor sejururi in Monte Carlo (17.681,84 lei) si in Saint Moritz (39.625,67 lei). De asemenea, arata DNA, la solicitarea inculpatului, martorul ar fi platit organizatiei politice suma de 10.000 euro, fara sa primeasca vreun document justificativ pentru banii respectivi.





Conform aceleiasi surse, procurorii mai sustineau ca foloasele necuvenite ar fi fost obtinute de Petrache prin constrangerea martorului, pentru ca primul sa nu ii ceara prefectului judetului Ilfov emiterea ordinului de intrerupere a mandatului de primar. Procurorii precizau ca, anterior, pentru a-si inmatricula un autoturism in Bucuresti, primarul in cauza si-a schimbat domiciliul, aspect care ar fi constituit un motiv de incetare a mandatului.