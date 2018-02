Ministrul Apararii, Mihai Fifor: Fortele Navale se vor dota cu trei submarine. Programul ar putea incepe in 2020

Mihai Fifor a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la bordul fregatei ¬Regele Ferdinand¬, ca Fortele Navale vor fi dotate cu trei submarine, in cadrul unui program pe termen mediu si lung."As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a speculat foarte mult despre faptul ca as fi afirmat ca Fortele Navale Romane se vor dota cu un submarin si desigur foarte multa lume s-a intrebat ce Dumnezeu vrei sa faci cu un submarin ? Cred ca am fost gresit inteles. Este vorba de trei submarine cu care Fortele Navale Romane intentioneaza sa se doteze pe termen mediu si lung", a afirmat Mihai Fifor.El a precizat ca acesta ar fi un alt program major de inzestrare a Armatei, pe langa cel cu realizarea celor patru corvete multifunctionale si modernizarea fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria"."Este un alt program major de inzestrare pe care ne dorim sa il prezentam in CSAT si in Parlamentul Romaniei pentru a obtine aprobarile necesare. Stiu ca poate pare un proiect extrem de ambitios, dar eu va spun ca este un proiect perfect realizabil si putem face lucrul acesta intr-un santier naval romanesc, asa cum putem construi si orice alt tip de nava. Ideea este ca suntem in faza in care stabilim parametrii tehnici pentru acest tip de submarin si repet vom merge in fata CSAT-ului si a Parlamentului pentru a prezenta un nou program major de inzestrare", a afirmat Mihai Fifor, estimand ca programul ar putea incepe in 2020.Fortele Navale Romane detin in prezent un singur submarin, Delfinul, de origine Sovietica. Submarinul, insa, nu mai este folosit de mai bine de 20 de ani deoarece bateriile nu mai sunt functionale, iar Armata nu a gasit o solutie la aceasta problema.