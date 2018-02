Lider sindical din Politie, despre noile sporuri anuntate de Ministerul de Interne: Sefii din politie se uitau cu jind la sporul de permanenta, asa ca a fost luat si impartit la toata lumea, exact pe sistemul sovietic

De ce permanenta la domiciliu



Valoare de referinta pentru salariile politistilor dupa o norma abrogata de opt ani



Polistitii vor merge in instanta, chiar daca nu au incredere in judecatorii de contencios administrativ



Din martie 2018, primesc sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica mai multe categorii de politisti decat pana in prezent. Astfel, 3.000 de politisti primesc acest drept pentru prima data, in conditiile legislatiei in vigoare: politistii de la actiuni speciale, criminalistii si cei care indeplinesc atributii specifice de cercetare la fata locului, in domeniul pirotehnic sau prin utilizarea cainilor de serviciu

Tot din martie 2018, peste 25.000 de politisti vor beneficia de acest spor majorat de la 5 la 10%.

Tot din martie 2018, vor primi o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din salariul de functie anngajatii MAI care asigura paza, escortarea si supravegherea persoanelor retinute sau arestate preventiv, pentru timpul efectiv prestat in aceste conditii.

Pe tot parcursul anului 2018 se va aplica in continuare plata majorarii de 75% pentru orele lucrate in weekend-uri sau de sarbatori legale, mentinandu-se si toate celelalte sporuri, indemnizatii si drepturi de echipament si hrana.

Din ianuarie, pentru aproximativ 8.000 de politisti a incetat aplicarea unei majorari salariale care a functionat, conform legii, numai pentru 6 luni din anul 2017. Aceasta majorare pentru asigurarea de la domiciliu a continuitatii serviciului politienesc, a avut un caracter temporar si s-a aplicat pentru prima data in salarizarea politistilor in anul 2017.

"Sporul acesta de permanenta este problema originala, il luau circa 7-8.000 de insi, in sensul ca in afara orelor de program isi aratau disponibilitatea de a sta in asteptare la domiciliu si Ministerul de Interne recompensa disponibilitatea. Este formula medicilor, deci nu a fost ceva inventat pentru politisti. Problema este urmatoarea: In timp ce ei stateau legati de glie si primeau acesti bani, erau altii care priveau cu jind la banii pe care ii luau cei care faceau aceasta permanenta la domiciliu. Politia romana nu este un corp unitar, omogen. Avem de-a face cu o politie operativa si structuri de suport, care, de fapt, sunt auxiliarii politiei, dar dumnealor sunt tot pe functii de politisti", a declarat Emil Pascut.Acesta sustine ca problemele au pornit de la sefii din politie."Sefii, pentru ca din punctul meu de vedere problema a fost aici, se uitau la astia cum luau bani. Sefii faceau permanenta gratuit, in baza unui ordin de ministru secret. Atunci, tot clanul asta de sefi s-a gandit cum sa faca sa recupereze aceste sume care se plateau alora care munceau si sa-l imparta la toata lumea. Deci, sistemul sovietic. S-a luat sporul asta de permanenta si suma salvata s-a impartit la toata lumea si fiecare a primit cate o firmitura. S-a luat de la burghezi si s-a dat la toata clasa muncitoare si la taranime, exact pe sistemul sovietic. Si prin acest mecanism, bineinteles se rezolva durerea sefilor, pentru ca acum vor lua si ei", a explicat liderul sindical.Astfel, noile sporuri anuntate de Ministerul de Interne nu reprezinta o solutie, spune sindicalistul. "Nu, sa fim seriosi. De la gogonelele din vara anului trecut, cum ca se maresc salariile cu 25%, ne-am lamurit repede. La politisti, faimoasa marire de 25% inseamna intre 2% si 4%", a precizat Emil Pascut.Potrivit acestuia, politistii sunt in continuare presati, chiar santajati, sa asigure permanenta. "Astia care faceau aceasta permamenta la domiciliul, oamenii de la posturile de politie, de la judiciar, in continuare sunt presati, de-a dreptul santajati, sa faca aceasta permanenta la domiciliu, in timpul lor liber, inclusiv sub amenintari cu cercetari disciplinare"."De ce s-a nascut aceasta idee de permenanta la domiciuliu? Pentru aceleasi considerente ca si la medici: lipsa de personal. Si serviciile medicale, ca si serviciul de politie, trebuie sa fie permanente. Neexistand suficient personal pentru a se asigura aceasta permamenta in schimburi, si la medici, si la politisti, s-a ajuns la aceasta solutie de compromis, in care apelez la disponibilitatea celui care se afla in afara timpului de munca, in timpul lui liber, si il rog frumos sa ma asiste. Deci, cel care are nevoia a fost statul, nu individul", a explicat liderul sindical."Ganditi-va la un post de politie, la tara, in varful muntelui, care in mod normal are cel putin doi politisti, intre doi si patru. Dat sunt posturi care din cauza lipsei de personal, in anumite perioade este doar unul singur. Ala este si el om, are dreptul sa munceasca doar opt ore pe zi. Formal munceste opt ore, dar el cand se duce acasa tot in serviciu a ramas. De ce? Pentru ca este singurul din acea zona. Si aici s-a incercat a se oferi o contraprestatie, pentru haituiala acelui individ. In timp ce alti dispun cum vor de timpul lor liber, pe unul ca acesta il tii legat de glie 24 de ore din 24. Asa s-a ajuns la niste sume, unii au luat 1.200 lei. Dar pentru situatii deosebite", a mai spus Emil Pascut.Acesta a mai afirmat ca cea mai mare problema in Ministerul de Interne este inghetarea salariilor politistilor la nivelul anului 2009. "Va dau un exemplu relevant. Doamna ministru, care este demnitar, primeste o remuneratie lunara care se calculeaza la modul urmator: Se ia valoarea de referinta salariul minim pe economie de 1.900 lei inmultit cu un coeficient de ierarhizare, de multiplicare, si doamna ministru obtine o indemnizatie lunara bruta de aproape 20.000 lei. Care este valoarea de referinta la politisti? La politisti, valoarea de referinta este de 197 de lei. Deci, la doamna ministru este de 1.900 lei, la politisti de 197 lei si este continuta intr-un text normativ abrogat din 2010. Deci politistii sunt salarizati dupa o norma abrogata de opt ani. Este o ordonanta simpla de Guvern 38/2003, anexa 1, punctul D. Acolo este trecuta valoarea asta de referinta. Este ceva de domeniul penibiliului, dar este in registru cu "pamblica", cu "decat", a mai spus Emil Pascut."Stiti cum se pune problema cu valoarea asta de referinta? Vorbim de legea actuala, 153/2017. Intentia legiuitorului a fost ca sa devina valoare de referinta salariul minim brut garantat pe economie. Adica pentru functia de cea mai mica responsabilitate din tara asta, adica muncitor necalificat. De acolo se incepe. La unii s-a pornit in sus bine de tot, iar la sistemul asta de ordine publica si aparare nationala se bate pasul pe loc", a mai afirmat liderul sindical.Emil Pascut crede ca pana in primavara se va acumula un nivel de frustrare la nivelul politistilor. Insa, sindicatul intentioneaza sa mearga in instanta, chiar daca increderea in judecatorii de contencios administrativ este foarte scazuta. Pascut spune ca Legea contencios administrativ nu mai serveste demult scopul pentru care a fost creata, adica sa protejeze cetatenii in fata autoritatilor. "Legea contenciosului administrativ a ajuns sa protejeze autoritatile de cetateni. Victima este in inferioritate procesuala", a spus liderul sindical.Venitul salarial net al personalului MAI (127.000 de angajati) nu va scadea in 2018, ci va creste cu pana la 4-5% incepand cu luna ianuarie 2018, pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca, arata comunicatul Ministerului de Interne.Iata principalele schimbari anuntate prin Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI:Aceste modificari de salarii si sporuri au loc pe fondul aplicarii concomitente, de la 1 ianuarie 2018, a noii Legi a salarizarii unitare si a "revolutiei" fiscale promovate de fostul ministru Ionut Misa