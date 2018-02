Fosta sefa a Inspectoratului Scolar Constanta, demisa de Liviu Pop prin fax, va fi repusa in functie in urma unei decizii a instantei

Decizia vine in urma sentintei pronuntate de Curtea de Apel Constanta, in 29 ianuarie, in procesul intentat de Gabriela Bucovala Ministerului Educatiei, impotriva ordinului prin care a fost demisa din functie.Zoia-Gabriela Bucovala a fost numita in aceasta functie in urma concursului de ocupare a acestui post si demisa in luna august 2017 de fostul ministru Liviu Marian Pop, alaturi de inspectorii generali din alte 12 judete din tara.Sefii inspectoratelor scolare din 13 judete - Caras-Severin, Ialomita, Ilfov, Braila, Buzau, Vrancea, Constanta, Sibiu, Olt, Arad, Tulcea, Mehedinti si Calarasi - au fost revocati din functie de ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe 18 august anul trecut. Din informatiile Hotnews.ro, ordinele de revocare au fost trimise pe adresa inspectoratelor judetene intr-o vineri seara, prin fax, si urmau sa intre in vigoare in 15 zile, conform legii. O parte dintre inspectorii-sefi au reclamat la acea vreme nereguli, spunand ca nu au avut loc anterior cercetari disciplinare care sa justifice revocarea lor din functie. Adrian Doxan, seful Inspectoratului Scolar Caras Severin, care se afla pe lista celor 13, a reclamat "presiuni politice" si a declarat, pentru Hotnews.ro, ca "Imi rezerv orice cale ca sa imi castig dreptatea, inclusiv sa fac sesizare pentru abuz in serviciu (impotriva ministrului - n.red.)."