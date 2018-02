Ministrul Sorina Pintea: Spitalele regionale au intarziat pentru ca s-a inceput cu proiecte fantasmagorice

"Pentru ca s-a inceput cu proiecte fantasmagorice, foarte mari. S-au facut niste studii de fezabilitate nerealiste, care nu corespundeau nevoilor noastre. Spun ca au devenit prioritatea mea pentru ca in acest moment suntem pe ultima suta de metri, in sensul ca avem finantare prin POR si treaba noastra acum este sa facem studiile de fezabilitate si sa le depunem. Dar, din fericire, Clujul s-a miscat foarte repede, si ca autoritati locale, si cei din Directia de Sanatate Publica. Dar mai avem o problema si la Cluj, un transfer de teren de la Ministerul Apararii la Ministerul Sanatatii. Avem o problema la Craiova, avem probleme si la Iasi din punctul acesta de vedere. Dar, mai mult, avem probleme cu mentalitatile. Revin, este laitmotivul. Noi suntem cei care trebuie sa cream aceste spitale, sa le dam pe tava consultantilor sa le faca un design apropiat de nevoile noastre", a afirmat Sorina Pintea.Ministrul a dat asigurari ca aceste spitale vor fi facute, fara a da, deocamdata, termene de realizare."Pot sa spun ca am luat avant si sunt foarte convinsa ca eu, personal, voi veni la spitalul regional in Cluj. In timpul mandatului am sa incep si probabil ca il voi termina. Nu pot sa dau termene. Nu pot sa spun ca vom face spitalul intr-o zi. In momentul in care vor fi depuse studiile de fezabilitate, va fi depus proiectul la Bruxelles, in cursul acestui an, dupa semnarea contractului de finantare, atunci va mai spun. Am reabilitat un spital si stiu ce inseamna termenele. De aceea, nu pot sa spun ca il vom face maine. Nu! Dar le vom face! Asta e cel mai important. Pentru ca exista vointa politica, exista vointa Bruxelles-ului si exista vointa noastra, a celor de acolo", a subliniat Sorina Pintea.Ea a mai spus ca spitalele regionale sunt "cea mai mare prioritate" a sa in acest moment.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat, joi seara, alaturi de fostul ministru de resort Patriciu Achimas-Cadariu, la conferinta "Politici de sanatate in oncologie", organizata de Institutul Oncologic din Cluj.