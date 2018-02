Familia Regala ramane la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobil

Conform TVR, s-a ajuns la o intelegere cu reprezentantii RAAPPS, iar Familia Regala va plati chirie pentru Palatul Elisabeta.Intre timp, continua discutiile privind Statutul Casei Regale.Potrivit unui proiect de lege initiat de sefii celor doua camere ale Parlamentului, Casa Regala ar putea primi un buget anual aprobat de Guvern, Palatul Elisabeta in folosinta pentru urmatorii 49 de ani, iar conducatorul Casei ar putea avea statut de fost sef de stat. Proiectul a primit insa aviz negativ din partea Guvernului Tudose.*******Andrew Popper, seful Casei Regale, declara recent, intr-un interviu pentru Antena 3, ca spera ca legea privind statutul Casei Regale sa fie adoptata, iar discutiile cu Guvernul pentru gasirea unei solutii intermediare in ceea ce priveste ramanerea familiei regale la Palatul Elisabeta sunt promitatoare."Noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislatii si avem toate motivele sa credem ca legislatia privind Casa Regala va fi adoptata de catre Parlament. Aceasta legislatie va da posibilitatea familiei (regale - n.r.) sa ramana in aceasta locuinta si in care isi va continua activitatile. Trebuie sa spunem ca imensa majoritate a suprafetei acestei cladiri este folosita pentru evenimente publice. Nu este pur si simplu un loc unde locuieste Familia Regala (...) In momentul de fata suntem in discutii cu Guvernul ca sa gasim o solutie intermediara si, in ultimele zile, am intalnit foarte multa buna-vointa din partea Guvernului si speram, si suntem aproape convinsi ca o solutie intermediara va fi gasita", a declarat Andrew Popper, seful Casei Regale, referindu-se la Palatul Elisabeta pe care, dupa decesul Regelui Mihai, care era beneficiarul direct, familia regala ar urma sa il paraseasca.Andrew Popper a mai declarat ca problema Familiei Regale nu este ca nu are unde sa locuiasca, ci este ingrijorata de starea Palatulu Elisabeta, care are o valoare istorica foarte mare.Popper a mai spus ca Regele Mihai I nu a cerut niciodata ca Palatul Elisabeta sa treaca in proprietatea lui, seful Casei Regale a spus ca monumentul nu i-a apartinut lui, ci Principesei Elisabeta, iar Regele si-a stabilit un principiu potrivit caruia va revendica doar proprietatile lui personale.El a mai afirmat ca Familia Regala foloseste foarte putin palatul ca locuinta, in majoritatea timpului fiind folosit pentru evenimente publice."Motivul pentru care se doreste ca acest palat sa ramana in folosinta Casei Regale este pentru activitatile publice care se desfasoara aici. Acest imobil este folosit doar intr-o mica masura ca o locuinta si este folosit in marea lui majoritate pentru organizarea de evenimente publice care au foarte multa importanta. Au fost zeci de evenimente aici la care au participat institutii de stat, membri ai societatii civile, au fost aici capete incoronate si sefi de stat", a mai spus Popper.*******Statutul Casei Regale a Romaniei este in discutie in Parlament iar, printre temele abordate, se numara si dreptul de folosire a Palatului Elisabeta, aminteste Agerpres.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, mentionand insa ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern."Nu renuntam la acest proiect (privind statutul Casei Regale - n.r.)", a afirmat Dragnea, intrebat in legatura cu proiectul initiat impreuna cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.Dragnea a precizat, referitor la faptul ca in februarie Casa Regala trebuie sa restituie Palatul Elisabeta, ca in acest caz va fi o decizie a Guvernului.