Verificari la DIICOT dupa dezvaluirile jurnalistului Catalin Tolontan / A fost sesizata Inspectia Judiciara

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Augustin Lazar a dispus efectuarea de verificari in legatura cu aspectele semnalate in mass-media privind dosarul nr. 719/D/P/2005 de la DIICOT, in care s-a dat o sentinta definitiva in instanta, precum si un dosar disjuns din aceasta cauza.Decizia vine dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a publicat mai multe articole in care arata ca o grupare condusa de cetateanul chinez Zhang Jian Jun, zis "Mihai", ar fi facut trafic cu minore, fetele fiind obligate sa se prostitueze intr-un imobil din Capitala, unde functiona restaurantul "Shanghai". Jurnalistul a dezvaluit ca politisti, procurori, inspectori de la Garda Financiara si chiar fratele actualului director al SIE ar fi luat masa la acel restaurant, ei fiind recunoscuti din planse fotografice de catre victimele gruparii.Conform articolelor publicate de Tolontan, printre persoanele recunoscute in plansele fotografice s-a aflat si procurorul militar Felician Marius Olteanu, sef al Garzii Financiare Bucuresti intre anii 2002-2004, in prezent sef al Sectiei de Urmarire Penala la Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel."Referitor la actele de urmarire penala aparute in mass-media, din verificarile efectuate a rezultat ca acestea se regasesc in integralitatea lor in cuprinsul dosarului judecat de Sectia I Penala a Tribunalului Bucuresti, care a avut ca obiect rechizitoriul nr.719/D/P/2005 al DIICOT - Structura Centrala. Cu privire la activitatea de urmarire penala desfasurata in dosarul disjuns, s-a constatat ca solutia adoptata de catre procurorul de caz a fost fundamentata doar pe analiza si interpretarea probatoriului administrat in dosarul nr.719/D/P/2005. In concret, din examinarea actelor aflate la dosar a rezultat ca nu s-au administrat alte probe in vederea stabilirii cu exactitate a situatiei de fapt, in raport cu persoanele si infractiunile pentru care s-a dispus disjungerea cauzei. Totodata, s-a constatat ca in cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale in raport cu faptele cercetate, motiv pentru care nu sunt aplicabile dispozitiile art.335 Cod procedura penala", sustine Parchetul General."In ceea ce il priveste pe magistratul militar la care s-au referit relatarile din mass-media, a rezultat ca numele acestuia apare mentionat doar in cadrul procedurii de recunoastere dupa plansa fotografica efectuata in dosarul nr.719/D/P/2005, fiind identificat de catre una dintre victimele traficului de persoane ca fiind un barbat despre care i s-a spus ca este politist si pe care l-a vazut o singura data, in restaurantul 'Shanghai' din Bucuresti, in compania unuia dintre inculpati, luand masa. Din examinarea celor doua dosare, a rezultat ca procurorul militar nu a avut vreo calitate in procesul penal si nici nu au rezultat alte aspecte referitoare la el, cu exceptia celor mai sus aratate", mai spune Parchetul.Parchetul General anunta ca Augustin Lazar a dispus, avand in vedere rezultatul verificarilor, trimiterea raportului intocmit de Serviciul de indrumare si control la Inspectia Judiciara "pentru a aprecia cu privire la posibila savarsire in acest context a unor abateri disciplinare sau incalcari ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor".