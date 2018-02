Curtea Constitutionala a respins sesizarea referitoare la proiectul lui Florin Iordache de modificare a legii ANI, prin care inceteaza interdictiile aplicate parlamentarilor pana in 2013

PNL a contestat articolul 25^1, care prevede ca "interdictiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator si/ sau deputat in oricare dintre mandatele cuprinse in perioada 2007-2013, in temeiul art.25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in exercitarea oricaruia dintre mandatele de senator si/ sau deputat in perioada 2007-2013, pana la intrarea in vigoare a Legii nr.219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, inceteaza de drept".Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata, cu majoritate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate si a decis ca dispozitiile legii criticate sunt constitutional.Curtea motiveaza ca legea vizeaza exclusiv materia extrapenala a conflictului de interese, neavand nicio incidenta asupra hotararilor judecatoresti pronuntate in materie penala cu privire la infractiunea de conflict de interese prevazuta de Codul penal."Curtea a statuat ca legea criticata reglementeaza aspecte cu privire la efectele rapoartelor de evaluare ale Agentiei Nationale de Integritate (acte administrative) in domeniul de conflictelor de interese, drept pentru care se adopta ca lege organica, in conformitate cu art.117 alin.(3) din Constitutie. Analizand parcursul legislativ al legii criticate, Curtea a constatat ca aceasta a fost adoptata ca lege organica atat de Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata, cat si de Senat, in calitate de Camera decizionala. Prin urmare, au fost respectate prevederile constitutionale ale art.75 alin.(1) teza intai din Constitutie referitoare la ordinea sesizarii Camerelor si art.117 alin.(3) referitoare la natura legii. De altfel, atat Legea nr.144/2007, cat si Legea nr.176/2010 au fost adoptate ca legi organice, in aceeasi ordine a sesizarii Camerelor Parlamentului, ceea ce denota consecventa legiuitorului sub aspectul procedurilor parlamentare", arata Curtea Constitutionala.CCR a stabilit ca incetarea de drept a interdictiei aplicate unui deputat sau senator pe o perioada de 3 ani de a mai ocupa o functie publica nu anuleaza interdictia astfel aplicata, ci doar inlatura efectele acesteia pentru viitor. "Interdictiile ale caror efecte juridice, in mod obiectiv, s-au consumat in timp raman valabile, subiectele de drept neputand invoca legea criticata pentru situatii trecute. Ca atare, legea examinata se refera numai la acele interdictii a caror efecte juridice continua sa se produca, urmand ca acestea sa inceteze de drept, prin vointa legiuitorului, de la data intrarii in vigoare a legii", mai spune CCRDecizia este definitiva si va fi transmisa presedintelui. Parlamentul a adoptat, la initiativa deputatului PSD Florin Iordache, modificarea Legii ANI , care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de Agentia Nationala de Integritate in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 inceteaza de drept."Interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25 pe baza rapoartelor de evaluare, intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in vigoare a legii nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea legii nr. 96/2013 privind statutul deputatilor si al senatorilor, inceteaza de drept", se arata in initiativa legislativa inregistrata la Parlament de Florin Iordache pe 21 noiembrie 2017 si intrata in dezbatere in procedura de urgenta.In sesizarea depusa in decembrie la CCR, PNL reclama incalcarea reglementarilor legale privind normele de tehnica legislativa, a competentei Camerelor, precum si principiul neretroactivitatii legii civile.Liberalii mai arata ca dispozitiile art.I si ale art. II sunt neconstitutionale pentru ca incalca principiul colaborarii loiale intre autoritatile si institutiile publice din Romania atasat dispozitiilor art.1 alin.(5) din Constitutie. "De asemenea, incalcarea cu buna stiinta a Deciziei CCR nr.619/2016 reprezinta o sfidare a Curtii Constitutionale, autoritate publica autonoma de rang constitutional, fundamentala pentru asigurarea respectarii Constitutiei si o alta incalcare a principiului colaborarii loiale", sustinea PNL.