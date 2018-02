Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste si greva generala, acuzand nemultumiri majore: reduceri de posturi si salarii de mizerie

Intr-un comunicat remis presei, FSLI anunta ca a organizat in cursul zilei de joi o conferinta cu tema "Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si salarii de mizerie. Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste!"."Colegiul National al Liderilor FSLI a decis sa dea ultimatum Guvernului. Vom inainta Executivului lista cu problemele sistemului. Daca in maximum doua saptamani nu vor fi negocieri, vom trece la actiuni de protest care pot culmina cu declansarea unui conflict de munca de amploare, inclusiv greva generala. Principala problema a sistemului se refera la reducerea posturilor, din cauza costului standard per elev, care este calculat gresit. Sunt posturi unice care sunt desfiintate. La aceasta ora avem scoli in care angajatii nu-si vor primi salariile pentru ca nu avem contabili care sa semneze statele si ordinele de plata. Problema salariilor mici este de asemenea grava. Prin Legea cadru nr. 153/2017, a fost stabilit raportul de 1/12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este pozitionat intre 1,64 si 2,76 (coeficienti de ierarhizare), ceea ce inseamna ca personalul didactic de predare este situat in treimea inferioara a grilei de salarizare", a declarat presedintele FSLI Simion Hancescu."Desi s-a repetat de mai multe ori ca nu vor fi scaderi salariale, iata ca avem exemple concrete in care se intampla acest lucru. Avem colegi din personalul nedidactic cu jumatate sau un sfert de norma care, din cauza noului Cod Fiscal, pierd bani din salariu: cate 200 de lei pentru cei cu jumatate de norma, iar cei care au un sfert de norma vin cu 54 de lei de acasa, pentru ca toate contributiile sociale se platesc la nivelul salariului minim pe economie, chiar daca acestia au venituri mai mici", a declarat la randul sau George Purcaru, prim-vicepresedinte FSLI."Avem deja probleme in scoli si in gradinite cu reducerea de personal auxiliar, cum ar fi contabili sau secretare. Scolile sunt aproape in imposibilitatea functionarii din punct de vedere administrativ. Semnalul trebuie sa fie foarte clar pentru ministrul Educatiei: nu putem functiona in aceste conditii si uitam ce este cel mai important: interesul elevului", a declarat si Cornelia Popa-Stavri, secretar-general FSLI.