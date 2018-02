Maior SRI din Arad, condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru trafic de droguri

Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa Curtea de Apel Timisoara a admis joi apelul DIICOT si l-a condamnat pe Ciprian Sabin Mares la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.Ciprian Sabin Mares, loctiitor al sefului Sectorului Amenintari Transfrontaliere din cadrul Directiei Judetene de Informatii Arad, a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT si ofiterii DGA in august 2017 in timp ce vindea droguri.DIICOT sustine ca, in perioada 11 august - 16 august 2017, Ciprian Sabin Mares a vandut in doua randuri 100 grame de canabis, respectiv 6 grame de cocaina, cu sumele de 2.050 lei, respectiv 600 euro.De asemenea, el a vandut 100 grame de canabis cu 400 euro si 200 lei, iar in imobilul sau situat in municipiul Arad avea 250 grame de canabis, droguri gasite cu ocazia flagrantului si a perchezitiei domiciliare.