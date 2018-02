Gorj: Doi copii care au intrat in contact cu minorul decedat la Motru, suspect de infectie cu meningococ, internati in spital

Potrivit managerului unitatii, Alin Efrim, este vorba de un copil de la gradinita unde era inscris si minorul decedat si de un altul care a intrat in contact cu baietelul suspect de infectie cu meningococ.Efrim a mai afirmat ca celor doi copii le-a fost administrat tratament cu antibiotic, urmand sa se decida daca acestia vor fi transferati la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu. Un copil de 4 ani a decedat, joi dimineata, la Spitalul Municipal Motru , baietelul fiind suspect de o infectie cu meningococ, a declarat pentru Agerpres managerul unitatii medicale, Alin Efrim.Potrivit sursei citate, copilul a fost adus la Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) cu insuficienta respiratorie acuta, febra, dureri de cap si purpura."La scurt timp dupa prezentarea in CPU, a facut stop cardio-respirator, s-au facut manevre de resuscitare, care nu au dat rezultat, fiind declarat decesul. Dupa simptomatologie, suspicionam o infectie cu meningococ, boala contagioasa. Este o suspiciune, pana la raport nu stim exact. Am mutat activitatea din CPU in alt spatiu, timp de cateva ore, am facut dezinfectie, toata lumea care a intrat in contact cu pacientul a luat tratament preventiv, si familia a luat tratament, dupa care s-a reluat activitatea in CPU. Ii sfatuim pe cei care au intrat cu pacientul, dar nu au simptome, sa se prezinte la medicul de familie pentru consultari si pentru stabilirea, daca e cazul, a unui tratament profilactic preventiv, iar cei care au simptome sa se prezinte la spital", a precizat Alin Efrim.El a mai spus ca a fost anuntata si Directia de Sanatate Publica Gorj cu privire la acest caz, iar o echipa din cadrul acestei institutii desfasoara o ancheta in comunitate.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj au anuntat ca in acest caz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpa (moarte suspecta).Trupul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului.Potrivit unor surse, a fost instituita carantina la gradinita unde mergea baietelul de 4 ani, dar si la clubul copiilor din localitate.