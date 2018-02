Ministrul de externe al Poloniei: Multe state UE au semnalat ca vor sa evite un vot pe articolul 7

El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului Poloniei de a modifica reforme judiciare controversate."Nu am adresat astfel de rugaminte", a spus el si a punctat ca "multe state membre" i-au semnalat ca "ar dori sa evite un vot in aceasta chestiune"."Ca argument apare faptul ca un astfel de vot ar putea sa conduca la o fragmentare a Uniunii Europene. Ce ii rog eu pe partenerii mei, inclusiv pe domnul ministru, este sa priveasca obiectiv argumentele noastre, sa ia la cunostinta nu doar pozitia Comisiei, care, dupa parerea noastra, este nedreapta si nu prezinta corect faptele, ci si pozitia Guvernului Poloniei, care va fi prezentata in scurt timp", a evidentiat Jacek Czaputowicz.El a vorbit despre eventualitatea unui vot pe tema articolului 7. "Vreau sa spun clar ca, daca ar aparea o situatie in care sa se ia aceasta decizie de a se vota, Polonia va derula o campanie. Si din cate stiu, nu doar Ungaria, ci si alte state sunt pregatite sa ne sprijine. Nu stiu care va fi pozitia Romaniei, cu siguranta vom discuta pe acest subiect. Cred, am speranta ca nu se va ajunge la aceasta situatie", a punctat seful diplomatiei poloneze.Totodata, acesta a subliniat ca "Polonia va apara si alte state ale Uniunii Europene din regiune daca va considera ca sunt tratate necorespunzator de catre institutiile europene"."Asta e misiunea noastra: daca vom fi solidari, daca ne vom sprijini reciproc, atunci vocea noastra va fi auzita in forurile europene. Aceasta este deviza generala a politicii noastre externe", a adaugat el si a spus ca sprijinul va fi oferit si Romaniei, "daca va avea dreptate"."E o incercare de a folosi niste standarde duble, cu asta nu putem fi de acord. In aceste incercari vom sprijini si Romania", a adaugat Jacek Czaputowicz.